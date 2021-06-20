Tatar, "Çoğu ülke Kıbrıs meselesinin detaylarını bilmiyor. Biz böyle bir toplantıda kendilerine bugünlere nerelerden ve nasıl bugünlere gelindiğini anlatma fırsatı bulduk. Bizim oradaki en büyük gücümüz Türkiye'nin ağırlığıydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın forumun açılış konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının 'iki devletli temelde' bir anlaşma yapması gerektiğini ifade etmiştir. Biz de Türkiye ile birlikte büyük bir mutabakat içerisinde yürüttüğümüz politikanın dünya genelinde kabul görmesi için ilişkilerimizi ve toplantılarımızı sürdürmekteyiz." diye konuştu.

Antalya'da ayrıca iş insanları ve basın kuruluşları ile de görüşme fırsatı bulduklarını belirten Tatar, turizm ve yatırım olanaklarını konuştuklarını söyledi.

"KIBRIS MESELESİ, BİZİM İÇİN EGEMENLİK KAVGASIDIR"