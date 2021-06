"TÜRKİYE İKİ HAMLEYLE 'ONE MİNUTE' DEDİ"

4. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Doğu Akdeniz havzasındaki enerji kaynaklarının son zamanlarda müthiş bir enerji kavgasına neden olduğunu dile getirerek havzada petrol ve hidrokarbon yatakları değerinin 1,5 trilyon dolara ulaştığını söyledi. Arıklı, bölgedeki 5 ülkenin Türkiye ve KKTC'yi bu zenginliklerin dışında bırakacak bir formül için gayret gösterdiklerini belirterek "Özellikle Güney Kıbrıs'ın Mısır ve İsrail ile yaptığı enerji ve savunma anlaşmalarının, Türkiye'yi dışarda tutmak için bir proje olduğu ortaya çıkıyor. Maalesef süper devletler de bu büyük politikaya engel olmak şöyle dursun, bilakis teşvikte bulunuyor. Türkiye kendisini bölgeden dışlamak isteyen bu güçlere karşı iki hamleyle 'One minute' dedi. Birinci hamle KKTC ile yapılmış olan arama ruhsat anlaşmaları. İkinci 'one minute' çalışması ise Libya ile yapılan münhasır ekonomik bölge anlaşması oldu. Böylece Türkiye güçlü bir aktör olduğunu ve Türkiyesiz herhangi bir hamlenin yapılamayacağını ortaya koydu. Umuyoruz ki Karadeniz'de Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği müjde gibi bir müjde de Doğu Akdeniz'den gelir. KKTC olarak Türkiye'nin tüm hamlelerinde yanındayız" dedi. Arıklı, ayrıca Türk enerji şirketlerini KKTC'nin büyüyen enerji ihtiyacını karşılamak için ülkeye yatırım yapmaya çağırdı.