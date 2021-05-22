



"TÜRK ULUSUNUN ÇIKARLARINI DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞINIZA OLAN GÜVENİMİ İFADE ETMEK İSTİYORUM"

KKTC Başbakanı Ersan Saner, bugün KKTC Sulamaları İletim Tüneli projesinin açılışını yaptıklarını ve bunun bir milat olduğunu vurgulayarak, "Bu milat, ana vatanda gelen suyun KKTC topraklarıyla buluşmasını sağlamış, öncelikle Ada'da yaşayan Kıbrıslı Türk halkına içme suyu olarak hizmet vermiş, şu andan itibaren ise ekonomik kalkınmayı sağlamak, tarımsal üretimi artırmak için can suyu olarak hizmet vermeye devam edecektir" dedi.

Saner, Anadolu'nun suyunun Meserya ovalarına ulaşmasına imkan sağlayan herkese teşekkür etti, bunun tarımsal anlamda bir devrim olduğunu ifade etti.

Başbakan Saner, "Türkiye ile KKTC, siz geçlerin, bizden sonra kuracağı iletişimle, emin adımlarla yoluna devam edeceğine olan inancımı belirtmek istiyorum. Özellikle Mavi Vatan dediğimiz, karada, havada ve denizdeki üstünlüğümüz, Türk ulusunun hak ve çıkarlarını asla geriye götürmeyecektir. Sizlerin, Türk ulusunun hak ve çıkarlarını her zaman daha ileriye taşıyacağınıza olan güvenimi de özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı.

