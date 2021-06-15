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    • 15.06.2021 14:19
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    SON DAKİKA: 'den skandal bildiriye sert tepki: Hiçbir anlamı ve değeri yoktur

    Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı, 7 AB üyesinin ’da yaptıkları toplantının sonunda yayınladığı tek yanlı bildiriye tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Bizim açımızdan hiçbir anlamı ve değeri yoktur." denildi.

    AA
    Türkiye'den skandal bildiriye sert tepki

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, 7 Avrupa Birliği (AB) üyesinin 'da yaptıkları toplantının sonunda yayımladığı tek yanlı ortak bildiriye tepki gösterdi.


    HİÇBİR ANLAMI VE DEĞERİ YOKTUR
    Sözcü Bilgiç, konuyla ilgili soruya verdiği yazılı cevapta, "7 AB üyesinin Atina'da yaptıkları toplantının sonunda yayınlanan (tek yanlı) Ortak Bildirinin bizim açımızdan hiçbir anlamı ve değeri yoktur." ifadesini kullandı.


    Bu oluşumun, ve Doğu konularında Rum-Yunan ikilisinin maksimalist talep ve politikalarının savunuculuğunu yaptığını belirten Bilgiç, her yıl tekrarlanan bu tek yanlı ve taraflı tutumun, bölgede barış ve istikrara ve iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmasının mümkün olmadığını kaydetti.


    Bilgiç, evvelce de belirtildiği üzere, ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () olmadan 'de gerçek bir iş birliği ortamı yaratılamayacağını vurgulayarak, "Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın Doğu Akdeniz'e ilişkin bölgesel konferans önerisini bir kez daha hatırlatmak isteriz." ifadesine yer verdi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Türkiye'den skandal bildiriye sert tepki: Hiçbir anlamı ve değeri yoktur