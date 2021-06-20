SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Bakan Korkmaz Avusturya'da gözaltına alındı.
Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Korkmaz'ın şu an Viyana Eyalet Ceza Mahkemesinde tutulduğunu belirterek, "Kural gereği 48 saat içerisinde hakim karşısına çıkartılması gerektiğinden büyük bir ihtimalle yarın da hakim karşısına çıkacak." dedi.
"İADE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ SÜRECİ BAŞLATTIK"
Dışişleri Bakanlığından alınan talimat doğrultusunda gerekeni yaptıklarını vurgulayan Ceyhun, "İade işlemleriyle ilgili süreci başlattık." ifadesini kullandı.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Peki Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'ye iade edilecek mi? Süreç nasıl işleyecek? Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek operasyona ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.
İşte Şimşek'in açıklamaları;
ABD'Lİ ORTAKLARI İLE TİCARETE BAŞLADI
"Sezgin Baran Korkmaz Kars'ın Digor ilçesinde doğmuş ayakkabı boyacılığı yaparak İstanbul'a gelerek burada bir takım işler yapıyor. Sonra kendisi faktöring şirketi kuruyor daha sonra da Varlık Yönetim Şirketi kuruyor Amerikalılar ile birlikte. Burada birçok ilaç firması otomobil kiralama işi, farklı şirketleri alıp ticarete başlıyor.
Büyük de paralar kazanıyor. Daha önceden yaptığı mesela aldığı bir ilaç firması var 1 milyar TL'ye yakın büyüklükte…