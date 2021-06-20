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    Türkiye'ye iade edilecek mi? ABD neden yakalanmasını istedi? İşte SBK operasyonunun arka planı

    SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı 'da gözaltına alındı. Korkmaz’ın gözaltında tutulduğu Avusturya'dan Türkiye'ye iadesine ilişkin süreç başlatıldı. Peki Türkiye'ye iade edilecek mi? Süreç nasıl işleyecek? Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü operasyona ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte SBK operasyonunun arka planı...

    takvim.com.tr
    AHaber
    İşte SBK operasyonunun arka planı

    SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Bakan Korkmaz Avusturya'da gözaltına alındı.

    Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Korkmaz'ın şu an Viyana Eyalet Ceza Mahkemesinde tutulduğunu belirterek, "Kural gereği 48 saat içerisinde hakim karşısına çıkartılması gerektiğinden büyük bir ihtimalle yarın da hakim karşısına çıkacak." dedi.

    "İADE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ SÜRECİ BAŞLATTIK"
    Dışişleri Bakanlığından alınan talimat doğrultusunda gerekeni yaptıklarını vurgulayan Ceyhun, "İade işlemleriyle ilgili süreci başlattık." ifadesini kullandı.

    SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
    Peki Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'ye iade edilecek mi? Süreç nasıl işleyecek? Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek operasyona ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

    İşte Şimşek'in açıklamaları;

    ABD'Lİ ORTAKLARI İLE TİCARETE BAŞLADI
    "Sezgin Baran Korkmaz Kars'ın Digor ilçesinde doğmuş ayakkabı boyacılığı yaparak İstanbul'a gelerek burada bir takım işler yapıyor. Sonra kendisi faktöring şirketi kuruyor daha sonra da Varlık Yönetim Şirketi kuruyor Amerikalılar ile birlikte. Burada birçok ilaç firması otomobil kiralama işi, farklı şirketleri alıp ticarete başlıyor.

    Büyük de paralar kazanıyor. Daha önceden yaptığı mesela aldığı bir ilaç firması var 1 milyar TL'ye yakın büyüklükte…

        NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?
        İsviçre sınırına yakın bir yerde yakalanıyor… Şimdi 'bu adam kimdir?' dediniz ya bu adam hayırsever yardımlarıyla görünen bir adamdı. Ama öyle görünen… Daha sonra kendisi ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kendisinin ABD'li ortakları ile birlikte bir kara para trafiğinin İstanbul ayağını oluşturduğu iddiasıyla soruşturma açıldı.

        Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) bir rapor hazırladı. Bu paranın kaynağının aslında ABD'li Jutah'taki ortakları olduğu ve yasa dışı bir şekilde Türkiye'ye getirildiğini belirtti.

        TÜRKİYE'DE NEDEN ARANIYOR?
        Türkiye'de kara para sebebiyle aranıyor. Hakkında başka hiçbir iddia yok.

        Şu anki görünen şey ABD yeni bir soruşturma açmış. Soruşturma makamlarından öğrendiğimiz Sezgin Baran Korkmaz, "Ben ABD'li ortaklarımın kara para trafiği yaptığından haberim yoktu" diyor.

        Ama ABD son olarak 19 Haziran'daki gözaltı olayında diyor ki; 'Ortakların ABD hazinesini zarara uğratırken sen bunu biliyordun.' Dolayısıyla 'bu kara para ticaretinin bir parçasısın' diyerek gözaltına alıyor.

        Tabii gözaltına alındıktan sonra Avusturya polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra Viyana'ya götürülüyor. Orada bir sorguya alınıyor ve sorgu süreci devam ediyor. Sorgu süreci 40 gün sürecek. Şuanda bir hapishanede mi değil mi onu bilemiyoruz. Amerika yakalattı. ABD Avusturya'ya götürülmesini talep etti.

        TÜRKİYE İADESİNİ İSTEDİ
        Büyükelçimiz Ozan Ceyhun, Türkiye'de de araması olduğunu ve Avusturya'dan bunun iadesini istedi.

        Şöyle bilgiler var; Avusturya devleti ilk talep eden ABD olduğu için Türkiye arkadan geliyor. Ama uluslararası kanunlara göre Sezgin Baran Korkmaz 'Ben Türkiye'ye iade edilmek istiyorum' derse Türkiye'ye iade edilebilir.

        Bir de iltica edebilir ben sizde kalmak istiyorum bununla ilgili siyasi mülteci başvurusu da yapabilir.

        Şuanda olay yeni olduğu için gelişmeleri takip ediyoruz."

        OPERASYON
        Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, geçen yıl SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.

            İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 11'i gözaltına alınmıştı.

            Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

            Hakkında Interpol'ün kırmızı bültenle arama kararı bulunan Korkmaz'ın 5 Aralık 2020'de yurt dışına çıktığı İstanbul Havalimanı'nın Güvenlik Kamera kayıtlarından tespit edilmişti.

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