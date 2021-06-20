İşte Şimşek'in açıklamaları;

ABD'Lİ ORTAKLARI İLE TİCARETE BAŞLADI

"Sezgin Baran Korkmaz Kars'ın Digor ilçesinde doğmuş ayakkabı boyacılığı yaparak İstanbul'a gelerek burada bir takım işler yapıyor. Sonra kendisi faktöring şirketi kuruyor daha sonra da Varlık Yönetim Şirketi kuruyor Amerikalılar ile birlikte. Burada birçok ilaç firması otomobil kiralama işi, farklı şirketleri alıp ticarete başlıyor.

Büyük de paralar kazanıyor. Daha önceden yaptığı mesela aldığı bir ilaç firması var 1 milyar TL'ye yakın büyüklükte…