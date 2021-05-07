KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırıya sert tepki gösterdi.

Tatar, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan Anadolu Ajansı (AA) Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Filistinlilere saldıran İsrail'in yaptığı çirkin saldırıyı kınıyoruz." diyen Tatar A Haber'de şöyle konuştu:

"KARABAĞ'DA YAŞANANLAR, BİZİM KIBRIS'TA YAŞADIKLARIMIZ..."

"Büyük bir üzüntü içindeyim. Bu çirkin saldırıyı kınıyoruz. Özellikle Ramazan ayının son günlerinde, bayrama ulaştığımız bu günlerde acımasız insanlık dışı, barbar saldırıyı şiddetle kınıyorum. Karabağ'da yaşananlar, bizim Kıbrıs'ta yaşadıklarımız bütün bunlar biz Müslüman insanlarız zaman zaman böyle teröre, şiddete ve insanlık dışı hareketlere maruz kaldığımızı ama bu bölgenin en büyük ve güçlü ülkesi Türkiye Cumhuriyeti bizlerin ana vatanı olarak her zaman bizim koruyucumuz olmuştur. Bu bakımdan biz çok şanslıyız. Bunu da ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin ve TSK'nın bizi koruyor olması bir bakıma barış ve huzur içerisinde yaşamamızın teminatıdır.

"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZE GEÇMİŞ OLSUN DİYORUM"

Ama bazı yerlerde görüyoruz ki özellikle Filistin'de İsrail gücü ve dolaysıyla yaptıkları hareketlerle mazlum insanları nasıl tartaklayacaklarını, bir bakıma şiddete maruz bırakacaklarını dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor. Kıbrıs Türk halkı adına üzüntülerimi belirtmek istiyorum. Filistinli kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum.

"BU GECE YAŞANANLAR BİZE KIBRIS'TA YAŞANANLARI HATIRLATTI"

Bu gece yaşananlar bize Kıbrıs'ta yaşananları hatırlattı. Çünkü biz bu olayları çok sık yaşadık. Hatta daha beterini yaşadık. Bütün dünya bunu biliyor. Maalesef dünya duyarsız. Özellikle batı dünyası kendi menfaatlerine bakıyor. Onların şu andaki menfaati Kıbrıs'ı nasıl ele geçiririz. Naıl tamamiyle nasıl Rum adası yaparız. AB'nin sınırları içerisine dahil ederiz. Ve Türkiye'yi buradan yavaş yavaş çıkarıtırız. Bütün oynanan oyun bu. Ama biz Türkiye ile uyum içerisinde kesinlikle böyle bir oyunun içerisine gelmeyeceğiz. 1974'ten önceki olayları çok iyi biliyoruz. Gençlerimize bu olayları sürekli olarak anlatıyoruz. Kıbrıs Türkünün barış ve huzur içerisine yaşabilmesi için mutlaka ve mutlaka bir kere Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan, iki devletin olması gerekmektedir. Ortaklık bu saatten sonra mümkün değildir. 60'tan beri çok şey değişti. Ne Kıbrıs eski Kıbrıs'tır ne Doğu Akdeinz eski Doğu Akdeniz'dir. Bu enerji kaynaklarıyla birlikte çok daha fazla karmaşık durumlar var."