Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.05.2021 02:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.05.2021 02:26
    ABONE OL

    KKTC Cumhurbaşkanı , 'in Mescid-i Aksa baskınını değerlendirdi: Bize 'ta yaşananları hatırlattı

    (KKTC) Cumhurbaşkanı , 'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırı hakkında 'de önemli açıklamalarda bulundu. Tatar, "Bu gece yaşananlar bize 'ta yaşananları hatırlattı. Çünkü biz bu olayları çok sık yaşadık. Hatta daha beterini yaşadık." dedi.

    Mescid-i Aksa baskını bize Kıbrıs'ta yaşananları hatırlattı

    KKTC Cumhurbaşkanı , 'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırıya sert tepki gösterdi.

    Tatar, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan Anadolu Ajansı (AA) Orta Doğu Editörü 'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

    "Filistinlilere saldıran İsrail'in yaptığı çirkin saldırıyı kınıyoruz." diyen Tatar 'de şöyle konuştu:

    "KARABAĞ'DA YAŞANANLAR, BİZİM KIBRIS'TA YAŞADIKLARIMIZ..."

    "Büyük bir üzüntü içindeyim. Bu çirkin saldırıyı kınıyoruz. Özellikle ayının son günlerinde, bayrama ulaştığımız bu günlerde acımasız insanlık dışı, barbar saldırıyı şiddetle kınıyorum. 'da yaşananlar, bizim 'ta yaşadıklarımız bütün bunlar biz Müslüman insanlarız zaman zaman böyle teröre, şiddete ve insanlık dışı hareketlere maruz kaldığımızı ama bu bölgenin en büyük ve güçlü ülkesi bizlerin ana vatanı olarak her zaman bizim koruyucumuz olmuştur. Bu bakımdan biz çok şanslıyız. Bunu da ifade etmek istiyorum. 'nin ve 'nın bizi koruyor olması bir bakıma barış ve huzur içerisinde yaşamamızın teminatıdır.

    "FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZE GEÇMİŞ OLSUN DİYORUM"

    Ama bazı yerlerde görüyoruz ki özellikle 'de İsrail gücü ve dolaysıyla yaptıkları hareketlerle mazlum insanları nasıl tartaklayacaklarını, bir bakıma şiddete maruz bırakacaklarını dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor. adına üzüntülerimi belirtmek istiyorum. Filistinli kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum.

    "BU GECE YAŞANANLAR BİZE KIBRIS'TA YAŞANANLARI HATIRLATTI"

    Bu gece yaşananlar bize Kıbrıs'ta yaşananları hatırlattı. Çünkü biz bu olayları çok sık yaşadık. Hatta daha beterini yaşadık. Bütün dünya bunu biliyor. Maalesef dünya duyarsız. Özellikle batı dünyası kendi menfaatlerine bakıyor. Onların şu andaki menfaati Kıbrıs'ı nasıl ele geçiririz. Naıl tamamiyle nasıl Rum adası yaparız. 'nin sınırları içerisine dahil ederiz. Ve Türkiye'yi buradan yavaş yavaş çıkarıtırız. Bütün oynanan oyun bu. Ama biz Türkiye ile uyum içerisinde kesinlikle böyle bir oyunun içerisine gelmeyeceğiz. 1974'ten önceki olayları çok iyi biliyoruz. Gençlerimize bu olayları sürekli olarak anlatıyoruz. Kıbrıs Türkünün barış ve huzur içerisine yaşabilmesi için mutlaka ve mutlaka bir kere Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan, iki devletin olması gerekmektedir. Ortaklık bu saatten sonra mümkün değildir. 60'tan beri çok şey değişti. Ne Kıbrıs eski Kıbrıs'tır ne Doğu Akdeinz eski Doğu Akdeniz'dir. Bu enerji kaynaklarıyla birlikte çok daha fazla karmaşık durumlar var."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İşgalci İsrail'e A Haber'de çok sert tepki!
    Haberler Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail'in Mescid-i Aksa baskınını değerlendirdi: Bize Kıbrıs'ta yaşananları hatırlattı