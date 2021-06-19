DHA'YA ÖZEL AÇIKLAMA YAPTI

Panel sonrası DHA'ya özel açıklamada bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ın Türkiye'ye sadece 40 mil uzaklıkta, Yunanistan'a 800 mil, İngiltere'ye 2 bin mil hatta daha fazla uzaklıkta olduğunu belirterek, hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti ile aralarındaki bağların kopmasına müsaade etmeyeceklerini ama büyük bir oyun oynandığını dile getirdi. Niyetin tamamıyla 'Türkiye'yi buradan nasıl göndeririz' şeklinde olduğunu kaydeden Tatar, şunları söyledi: "Kıbrıs Türklerini empoze ve dayatma, birtakım tekniklerle bir anlaşmaya zorlamak, ama Türkiye AB'de olmadığı için Yunanistan ile Kıbrıs Rum yönetimi AB'de olduğu için Türkiye'nin adadan zaman içinde çekilmesi ki, o anlaşmalar hep onu öngörmektedir. O zaman Kıbrıslı Türklerin yalnızlaşması ve Türkiye'nin de bir bakıma Anadolu'ya hapsolması, bu Ege meselesi, Doğu Akdeniz meselesi Rum-Yunan ikilisinin kendi aralarında yaptıkları birtakım egemenlik paslaşmalarıyla böyle bir oyun. Biz böyle bir oyuna gelmeyeceğimizi söyledik ve ben Cumhurbaşkanı seçilirken halkıma hepsini anlattım. İki devletlik üzerine bir kampanya yürüttüm. O iki devletliğin esas anahtarı ve özü iki egemen eşit devletin yan yana, iş birliğiyle, çünkü federasyon temelinde tek egemenliğe bağlı bir anlaşmanın mümkün olamayacağını anlattım. Eğer yan yana yaşayan iki egemen devlet olur ise o zaman bizim Türkiye ile bağlarımızın devam etmesi suretiyle öyle bir dengenin olması sadece Kıbrıs için de değil bölgede de Türk- Yunan dengesinin korunması için adil ve kalıcı bir anlam olabilir."