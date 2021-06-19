KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya Diplomasi Forumu'nun 2'nci gününde, Crans Montana Forumu (CMF) Kurucusu ve Onursal Başkanı Büyükelçi Jean-Paul Carteron'un moderatörlüğünde konuşma yaptı. Jean-Paul Carteron, Kıbrıs 1970'li yıllara kadar bağımsız bir devlet iken bu dönemde Yunanistan'daki generallerin diktatör rejiminin bir Kıbrıs işgal planını ortaya koyduklarına işaret ederek, "Kıbrıs'ı ilhak etmek istediler Yunanistan'a. Tabi ki diktatör müdahalenin olmasını Türkiye kabul etmedi. Bu sebeple Türkiye'den silahlı kuvvetleri Kıbrıs'a geldi ve Yunanistan'ın işgal etmesini engellemek için geldiler. Bunu her zaman dile getiriyorum. Türk ordusunun işgalci bir ordu olduğu belirtiliyor, oysaki Türk ordusu Yunanistan'ın işgalci ordusuna karşı çıkmak için geldi. Uluslararası topluluk ve BM, çeşitli süreçlerde bu iki topluluğu birleştirmeye çaba gösteriyor. Artık reel politikalar yapılması gerekiyor" dedi.
"KIBRIS SORUNUNU ÇOĞU KİŞİ BİLMİYOR"
Kıbrıs konusunun tam ne olduğunu çoğu kişinin bilmediğine dikkati çeken KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupalıların da tek taraflı düşündüğünü, sadece Kıbrıslı Rumları dinlediklerini ama Kıbrıslı Türklerin de adanın oluşumunda rol almış bir topluluk olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği gibi dünyanın 5'ten büyük olduğunu belirten Tatar, "Afrika cumhurbaşkanının aşıyla ilgili söylediklerini duydum. Bütün dünyada baskın bir konu ve her şeyin ne kadar adil olmayan bir durum olduğunu görüyoruz dünyada. Biz de Kıbrıs olarak adil olmayan yaklaşımlarla karşı karşıyayız. 1571 yılında Osmanlı, Kıbrıs adasını fethetti ve geçmişi o zamana kadar gidiyor. 350 yıldan beri biz adadayız ve tabi ki Osmanlı'nın torunlarıyız. O zamanlar Kıbrıs'a gidilmiş, daha sonra İngiltere adayı kiraladığında, Osmanlı'nın Ruslarla sorunu vardı. Adadan çekilirken Osmanlı'ya bırakacaklarını söylediler ama bunu yapmadılar" diye konuştu.
"EN BÜYÜK SORUNLARDAN BİRİ ASİMETRİ"
Kıbrıs'ta Türkler ve Rumlar olmak üzere iki halk olduğunu dile getiren Tatar, Kıbrıslı Türklerin 1970'ten itibaren kendi egemenliğini kurmuş, KKTC olarak varlığını sürdürdüğü ve adadaki Rum kesimi kadar meşru ve haklı olduğunu söyledi. Kıbrıslı Türklerin yasal konumunu ifade etmekte güçlük çektiği ve uluslararası toplumla böyle bir sorun yaşadığını anlatan Tatar, "Ancak BM çok çeşitli platformlarda Kıbrıs sorununu konuşma imkanı verdi ama sadece masada. Müzakereler bittikten sonra ise Kıbrıs Rum Cumhurbaşkanı olarak gidiyor, bense tanınmayan bir cumhurbaşkanı olarak gidiyorum. Bu yıllardır Sayın Denktaş'ın zamanından beri böyle. Aslında Kıbrıs sorunun en büyük sorunlarından biri asimetridir. Kıbrıslı Rumlar Kıbrıslı olarak, ama Türkler sadece bir topluluk olarak görülmektedir" şeklinde konuştu.