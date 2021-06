'KUTSAL DEĞERLERDEN TAVİZ YOK'

Kıbrıs meselesinin devam ettiğini kaydeden Tatar, şunları anlattı: "Bitmiş değildir, fakat bizler için artık federasyon defteri kapanmıştır. Bizler için tamamıyla Türkiye'nin desteğiyle artık egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devlet, kuzeydeki devlet Türk devletidir. Bizim egemen eşitliğimiz ve uluslararası eşit statümüz tanınmadan bizim resmi müzakerelere başlayıp toprak, mülkiyet gibi çok ciddi konuları görüşmemiz asla mümkün değildir. Çünkü hep onları yaptık zamanında ve elimiz boş döndük. Ve her toplantıda bir şeyleri not ettiler. İyi niyetle gösterdiğimiz esneklikler bizim kaybımız, onların kazanımı oldu. Onlar güçlü pozisyonda, tanınmış bir devlet, AB üyesi ve dolayısıyla o güçlü pozisyondan bizi ezmeye çalıştılar. Ambargo ve izolasyonlara hep baskı altında, bizim halkımızın da ekonomik beklentileri var ve bütün bunlar ekonomik sıkıntı doğuruyor ve netice itibarıyla Türkiye'nin pes etmesini, Kıbrıslı Türkler, 'Yav pes ettik artık, bunlara yama olalım, AB'ye girip bey paşa yaşayalım' noktasında. Bu da benim siyasi önderliğimde, liderliğimde her zaman bunu söylüyorum şerefsizliktir, haysiyetsizliktir. Çünkü biz Türkiye'den kopmayız, Türk ulusunun bir parçasıyız. Türkiye'nin desteğiyle bu kadar yıl mücadele ettik, kendi devletimizi kurduk, kendi bekamız, geleceğimiz, varlığımız için asla kendi egemenliğimizden, bağımsızlığımızdan taviz vermemiz söz konusu değildir. Bugünün ekonomik çıkarlarına eğer o kutsal değerlerden taviz, sizin 10-15 sene sonra yok olmanız anlamındadır. Türkiye'nin de o coğrafyada çok büyük kayıpları söz konusu olacaktır. Dolayısıyla biz bu pozisyonu korumak durumundayız. Türkiye'yle iş birliği KKTC'nin güçlendirilmesi ve Doğu Akdeniz'deki gerçekten serhat vatan dediğimiz bizim pozisyonumuzun korunması ve ulusal çıkarlarımızın ileriye taşınabilmesi en doğalıdır. En doğrusudur ve haysiyetli olanı budur."