İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE TEPKİ

5 çocuğunun yanı sıra eşi ile birlikte Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne geldiklerini belirten Muharrem Kökalan (24), "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortada böyle bir sorun varken vatandaşları daha önce uyarması lazımdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden hiçbir şekilde memnun olmadığımı söylemek istiyorum. 5 tane çocuğumu buraya getirdim ve hastane tıklım tıklım dolu durumda. 2 çocuğum ise hala içeride bulunuyor. Çocuklarım hala kusmaya devam ediyor. Eşimde bu sudan içmiş ve lağım kokusu, doğalgaz kokusu gibi bir koku hissetmiş. 5 tane çocuk bu suyu içtikten sonra sokak ortasında bayıldı. Çocuklarda mide bulantısı, kusma, ishal gibi durumlar ile karşı karşıya kaldık. Yetkililer suda bir şey yok diyor ama biz inanmıyoruz çünkü; 5 tane çocuğum ve ayrıca eşim, dostum, akrabalarım hala burada ve getiren getirene, şikayetçiyiz" dedi.