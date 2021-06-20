Babalar Günü mesajları için araştırmalar 20 Haziran'ın ilk dakikalarından bu yana sürüyor. Babasını ve babası yerine koyduğu kişileri değerli hissettirmek istenler Babalar Günü mesajlarını araştırıyor. Sizler de babanız yerine koyduğunuz eniştenize, amcanıza ve dayınıza güzel bir mesajla mutlu edebilirsiniz. İşte en özel ve samimi babalar günü mesajları...
AMCAYA BABALAR GÜNÜ MESAJLARI
İyi ki varsın benim dünya iyisi yakışıklı amcam. Babalar Günün Kutlu olsun.
Sen bir Amca değil baba her zaman bir baba gibisin.Babalar günün kutlu olsun.
Yürek dolusu sevgilerimi sunarım Kıymetli Amcam. Babalar günün kutlu olsun.
Çok sevdiğim canım Amcacığım kucak dolusu sevgilerimi sunar, Babalar gününü kutlarım. . .
Sağlık, başarı, aşk, mutluluk kısacası hak ettiğin her şey yeni yaşında seninle olsun.Babalar Gününü Kutlarım.
Gurbet uzak olsa da sevgin o kadar yakın ki bilmelisin ellerinden öperim sevgili Amcam .Babalar günün kutlu olsun.
Sevgili Amcacım bu kutlu günde ellerinizden öper babalar gününüzü kutlarım. Seni çok ama çok seviyorum. Yeğenin.
Bir amca düşün tatlı mı tatlı yakışıklı mı yakışıklı. O kim deme sensin amca. İyi ki varsın amca. Babalar günün kutlu olsun.
Senin gibi bir Amcaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Canım Amcam babalar günün kutlu olsun.
Senin sevginin yeri gönülde hep özeldir. Seni sevmek her şeyden güzeldir. Nice insanlar gördüm ama senin varlığın bin insana bedeldir. Babalar Günün Kutlu Olsun Amcam.