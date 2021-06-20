Gurbet uzak olsa da sevgin o kadar yakın ki bilmelisin ellerinden öperim sevgili Amcam .Babalar günün kutlu olsun.

Sevgili Amcacım bu kutlu günde ellerinizden öper babalar gününüzü kutlarım. Seni çok ama çok seviyorum. Yeğenin.

Bir amca düşün tatlı mı tatlı yakışıklı mı yakışıklı. O kim deme sensin amca. İyi ki varsın amca. Babalar günün kutlu olsun.

Senin gibi bir Amcaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Canım Amcam babalar günün kutlu olsun.

Senin sevginin yeri gönülde hep özeldir. Seni sevmek her şeyden güzeldir. Nice insanlar gördüm ama senin varlığın bin insana bedeldir. Babalar Günün Kutlu Olsun Amcam.