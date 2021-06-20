Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.06.2021 09:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.06.2021 09:50
    ABONE OL

    Abiye mesajı 2021 | Abiye en özel samimi fotoğraflı Babalar Günü mesajları!

    Abiye mesajı 2021! Heyecanla beklediğimiz Babalar Günü geldi çattı. Babalar Günü bu yıl 20 Haziran 2021 Pazar günü kutlanıyor. Babasını ve babası yerine koyduğu kişileri değerli hissettirmek istenler Babalar Günü mesajlarını araştırıyor. Bu noktada, abisine sevgisini ve minnettarlığını ifade etmek isteyenler abiler için babalar günü mesajlarını araştırmaya başladı. Sizler de abilerinizi güzel bir mesajla mutlu edebilirsiniz. İşte ...

    takvim.com.tr
    Abiye Babalar Günü mesajı 2021!

    Babalar Günü mesajları için araştırmalar 20 Haziran'ın ilk dakikalarından bu yana sürüyor. Babasını ve babası yerine koyduğu kişileri değerli hissettirmek istenler Babalar Günü mesajlarını araştırıyor. Sizler de abilerinizi güzel bir mesajla mutlu edebilirsiniz. İşte abiye en özel ve samimi babalar günü mesajları...

    ABİYE BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

    Canımdan çok sevdiğim abiciğimin babalar günü kutlu olsun.

    Çiçeği burnunda yakışıklı babanın ilk babalar günü kutlu olsun.

    Hayat abilerle çok daha güzeldir. Babalar günün kutlu olsun abim.

    Abi diye yazılır, kıymetli diye okunur. Babalar günün kutlu olsun kıymetlim.

    Duygular var anlatılmayan, sen varsın tarif edilemeyen abi. İlk babalar gününü kutlarım canım abim.

    Sen benim hayatıma renk katan, geleceğime yol gösteren abimsin. Canım abim babalar günün kutlu olsun.

        Eğer en iyi abiyi seçme şansım olsaydı, yine seni yine seni seçerdim canım abim. Bu özle günün kutlu olsun.

        Herkese nasip olmaz senin gibi iyi kalpli bir abi, güven veren, güven kokan can insan. Babalar günün kutlu olsun can insan.

        Abi ile kardeş gökkuşağının renkleri gibidir. Ayırt etmesi zordur birbiriyle iç içedirler. Babalar günün kutlu ve mutlu olsun.

        Fırtınalı günlerde benim alabora olmamı önledin. Sen benim her zaman sığınacak en güvenli limanım oldun. İyi ki varsın abiciğim.

        Abiler başlangıçta oyun eşimiz, daha sonraki yaşamımızda ise en iyi arkadaşımızdır. İlk babalar günün kutlu olsun canım kardeşim.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        G.Saray'ın gündemindeki genç Brezilyalı ve menajerinden flaş açıklamalar
        Haberler Güncel Abiye Babalar Günü mesajı 2021 | Abiye en özel samimi fotoğraflı Babalar Günü mesajları!