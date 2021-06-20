Abiye Babalar Günü mesajı 2021!

Eğer en iyi abiyi seçme şansım olsaydı, yine seni yine seni seçerdim canım abim. Bu özle günün kutlu olsun.

Herkese nasip olmaz senin gibi iyi kalpli bir abi, güven veren, güven kokan can insan. Babalar günün kutlu olsun can insan.

Abi ile kardeş gökkuşağının renkleri gibidir. Ayırt etmesi zordur birbiriyle iç içedirler. Babalar günün kutlu ve mutlu olsun.