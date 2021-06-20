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    • 20.06.2021 11:18
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    evde yapılacak hediye fikirleri 2021! !

    hediyesi yapımı! Bu özel gün için küçük büyük herkes babalarını mutlu etmek adına hediye arayışına girdi. Satın alınan hediyelerin yanı sıra el yapımı olan hediyeler babaları daha çok mutlu ediyor. Özellikle küçük çocukların kendi elleriyle yapıp verdikleri hediyelerin manevi değeri çok yüksek oluyor. i sizler için yazımızda derledik. İşte !

    takvim.com.tr
    Babalar Günü için el yapımı hediyeler ve yapılışları!

    Her yıl Haziran ayında kutlanan ve küçükken de büyükkende arkamızda dağ gibi duran, karakterimizin ve değerlerimizin gelişmesinde katkısı bulunan, maddi manevi destek olan babalarımız için ne yapsak azdır. Bu özel günde satın alınan hediyelerin yanı sıra el yapımı olan hediyeler de babaları çok mutlu ediyor. Özellikle küçük yaştaki çocukların kendi elleriyle yapıp verdikleri hediyelerin manevi değeri çok yüksek oluyor. Babalar Günü evde yapılacak hediyeleri sizler için yazımızda derledik. İşte Babalar Günü için el yapımı hediyeler ve yapılışları!

    FARKLI BABALAR GÜNÜ HEDİYE FİKİRLERİ - EL YAPIMI

    Satın alınan hediyelerin yanı sıra el yapımı olan hediyeler de babaları çok mutlu ediyor. Özellikle küçük yaştaki çocukların kendi elleriyle yapıp verdikleri hediyelerin manevi değeri çok yüksek oluyor. Babasını mutlu etmek isteyen ve onlara yardım edecek annelerin araştırdığı Babalar Günü el yapımı hediye fikirlerini sizler için derledik.

    1 - Kendin yap kupa bardak: Seramik kupa bardakları, seramik boya kalemleri ile boyayabilir, üzerine "BABA" yazabilirsiniz.

    2 - Babalar Günü zarfı: Renkli kağıtlarla zarf yapabilir, içine babanızı ne kadar sevdiğinizi yazabilirsiniz.

    3- Kağıttan forma: Babanızın tuttuğu takımın renklerine sahip elişi kağıtları ile forma yapabilir. Babanızı mutlu edebilirsiniz.

        4- Karton bardaklardan kupa: Babanıza yılın en iyi babası ödülünü vermek için 2 karton bardak ve renkli kalemlerle kendi kupanızı kendiniz yapabilirsiniz.

        5- Kurabiye: Yemeyi çok seven babalara, anneniz ile birlikte mutfağa girerek yaptığınız kurabiyeleri ikram etmek onları çok mutlu edecektir.

        BABALAR GÜNÜ EVDE YAPILACAK HEDİYELER 2021

        Soy ağacı şeklinde hazırlayabileceğiniz ve üzerinde annenizin, kardeşlerinizin guaj boya ile el izlerini taşıyan bu şahane tablo ile babanıza en anlamlı babalar günü hediyelerinden birini verebilirsiniz.

        Parmak ve el izleri ile hazırlanan hediyeler, bu yılın galiba en moda el yapımı hediyelerinden biri. Ahşap bardak altlıkları üzerine desenli kağıtlar yapıştırın ve üzerine de el izinizi basarak şahane bir tablo hazırlayın! Hem dekoratif hem de anlam itibariyle son derece güzel bir babalar günü hediyesi olacağı kesin!

        Porselen Kalemi İle Boyanan Babaya Özel Kahve Kupası: Rengarenk seramik kalemleri ile babanıza muhteşem bir kupa bardak hediyesi hazırlayabilirsiniz. Sharpie kalemleri tavsiye ederim. Boyama işlemi bittikten sonra 200 derecelik fırında 10-15 dakika kadar kurumaya bırakın! Bu arada elinizi de yakmamaya dikkat edin!

            El Yapımı Oynayan Kuklalar Hediyesi: Anne, baba ve çocuktan oluşan dans eden kuklalar inanılmaz derecede sevimli ve neşeli bir babalar günü hediyesi! İşte bu projeyi eminim ki siz de çok eğlenerek yapacaksınız! Yapımı son derece kolay. Maket bıçağı, raptiye, yapıştırıcı ve iplik ihtiyacınız olacak şeyler. Bu sevimli projeyi gerçekleştirmek için aile bireylerinin tam boy fotoğrafları gerekiyor. Kafalar, gövde, kol ve bacak eklem yerlerinden keserek sert bir karton üzerine yapıştırın! Daha sonra fotoğrafları raptiye ile bir tablo üzerine sabitleyin!
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            Haberler Güncel Babalar Günü evde yapılacak hediye fikirleri 2021! Babalar Günü için el yapımı hediyeler ve yapılışları!