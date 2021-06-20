Her yıl Haziran ayında kutlanan ve küçükken de büyükkende arkamızda dağ gibi duran, karakterimizin ve değerlerimizin gelişmesinde katkısı bulunan, maddi manevi destek olan babalarımız için ne yapsak azdır. Bu özel günde satın alınan hediyelerin yanı sıra el yapımı olan hediyeler de babaları çok mutlu ediyor. Özellikle küçük yaştaki çocukların kendi elleriyle yapıp verdikleri hediyelerin manevi değeri çok yüksek oluyor. Babalar Günü evde yapılacak hediyeleri sizler için yazımızda derledik. İşte Babalar Günü için el yapımı hediyeler ve yapılışları!
FARKLI BABALAR GÜNÜ HEDİYE FİKİRLERİ - EL YAPIMI
Satın alınan hediyelerin yanı sıra el yapımı olan hediyeler de babaları çok mutlu ediyor. Özellikle küçük yaştaki çocukların kendi elleriyle yapıp verdikleri hediyelerin manevi değeri çok yüksek oluyor. Babasını mutlu etmek isteyen ve onlara yardım edecek annelerin araştırdığı Babalar Günü el yapımı hediye fikirlerini sizler için derledik.
1 - Kendin yap kupa bardak: Seramik kupa bardakları, seramik boya kalemleri ile boyayabilir, üzerine "BABA" yazabilirsiniz.
2 - Babalar Günü zarfı: Renkli kağıtlarla zarf yapabilir, içine babanızı ne kadar sevdiğinizi yazabilirsiniz.
3- Kağıttan forma: Babanızın tuttuğu takımın renklerine sahip elişi kağıtları ile forma yapabilir. Babanızı mutlu edebilirsiniz.