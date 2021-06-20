Parmak ve el izleri ile hazırlanan hediyeler, bu yılın galiba en moda el yapımı hediyelerinden biri. Ahşap bardak altlıkları üzerine desenli kağıtlar yapıştırın ve üzerine de el izinizi basarak şahane bir tablo hazırlayın! Hem dekoratif hem de anlam itibariyle son derece güzel bir babalar günü hediyesi olacağı kesin!

Porselen Kalemi İle Boyanan Babaya Özel Kahve Kupası: Rengarenk seramik kalemleri ile babanıza muhteşem bir kupa bardak hediyesi hazırlayabilirsiniz. Sharpie kalemleri tavsiye ederim. Boyama işlemi bittikten sonra 200 derecelik fırında 10-15 dakika kadar kurumaya bırakın! Bu arada elinizi de yakmamaya dikkat edin!