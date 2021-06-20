Kepez ilçesinde yaşayan S.B., bir süre birlikte olduğu T.A.'nın evli olduğunu öğrenince ayrılma kararı aldı. S.B., geçen ay kendisini telefonla arayan kimliği belirsiz kişinin, T.A. ile özel görüntülerinin elinde olduğunu belirtip 10 bin TL istediğini söyledi. S.B., aynı kişi tarafından, parayı vermediği takdirde özel görüntülerinin yayılacağına dair tehdit edildiğini belirtti. Aramalar devam edince polise ve savcılığa suç duyurusunda bulunan S.B., bir aydır her gün defalarca arandığını, artık dayanacak gücü kalmadığını dile getirdi.