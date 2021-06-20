Babalar Günü mesajları her yıl olduğu gibi bu sene de Whatsapp, SMS ve Facebook üzerinden gönderilerek bu anlamlı gün anılacak. En özel günlerden biri olan Babalar Günü'nde baba adayı olan sevgilinizin, eşinizin yüzünü güldürmek adına ona güzel bir söz söylemek isteyebilirsiniz. Sevgilinize veya eşinize gönderebileceğiniz 'en güzel sevgiliye babalar günü mesajları' ve 'sevgiliye eşe babalar günü sözleri'ni yazımızda derledik. İşte en güzel anlamlı mesajlar...
Bu zorlu ve çetin hayatta, huzurlu bir nefes aldığım tek yer senin yanındır. Babalar günün kutlu olsun canım kocam.
Okuduğum en güzel ve gizemli kitapsın sen canım kocam. Seni öyle seviyorum ki bunu anlatmaya kelimeler yetmez. Dünyanın en yakışıklı eşi, Babalar Günü kutlu olsun.
Sen gönlüme düşen bir cemresin ve seninle yeşerdim sevgilim. Seni çok seviyorum her şeyim. Babalar Günü kutlu olsun.
Sen benim hayat arkadaşım ve en kıymetlimsin. Allah'ım sana sağlık, afiyet versin başımızdan ayırmasın. Babalar günün kutlu olsun…
Yaşama sebebim iyi ki varsın.