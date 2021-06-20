Yokluğun yağmura yazı yazmak kadar zor, sensizlik ölüm kadar acı, sen nefes kadar önemli, canım kadar değerlisin, babalar günün kutlu olsun.

Bu dünyada acıya, kedere, yokluğa hatta ölüme bile alışabilirim.Ama sensizliğe ve sensiz kalmaya asla alışamam. Babalar gününü kutlarım bir tanem.

Sen dileklerimsin, yaşadığım hayatın içinde can nefesisin, sen bir değil bin asra bedelsin, sen hayatımda ki tek özelsin bebeğim, babalar günün kutlu olsun.

Seni tahmin edeceğin kadar değil, tahammül edemeyeceğin kadar çok seviyorum. Sana eşim diye bildiğim için çok şanslıyım. Babalar günün kutlu olsun bir tanem.