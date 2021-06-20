20 Haziran 2021 en güzel babalar günü anlamlı şiirleri haberimizde yer alıyor. Bu özel tarihte babalarının yüzlerini güldürmek isteyen çocuklar, bablarına okumak için şiirler ezberlemeyi düşünüyor. Kolay ezberlenen eserleri merak eden minikler, iki ve üç kıtalık olanları tercih etmeye çalışıyor. Babalarını mutlu etmek isteyenler en güzel şiirleri araştırmaya başladı.
BABA İLE İLGİLİ ŞİİRLER
Bahçelerden birlikte topladığımız meyveler,
Yazın el ele işe gitmelerimiz,
Maç izlemelerimiz bağıra çağıra ve
yemek yapışımız döke saça...
Hani annemin her seferinde yakaladığı yasaklı abur cuburlarımız,
Hiç durmadan döktüğümüz karpuz çekirdeklerimiz
Kavgalarımdan beni gelip aldıktan sonra anneme düşmüş diye attığın yalanlar...
Ve hiç durmadan gürleyen gökten korktuğumda "erkek adam korkmaz" demelerin
Erkek adam da korkar babam.
Eğer babası başka diyarlara onu bırakıp giderse,
Erkek adam da korkar...
Sen sakın bizi bırakıp gitme aslan babam...
Babalar Günü'n kutlu olsun canım babam...
BABAYA ÖZLEM ŞİİRİ
Baba
Gönlümde taht kuran sen
İdealimdeki tek insan babam
Hasretle yazarım sana buradan
Umudunu yitirme biricik oğlundan
Babam diye sayıklarım her gece
Bitiremem sayfalar dolsa nice
Dünyada yalnız değilim kalbimde sen
Seni seven oğlun var unutma sen
Bir garibim ağlarım babam
Özlemin içimde içimde yanarım babam
Mektupların tek ilaçtır bana
Aslan oğlun der seni severim.
BABADAN OĞULA
Eve dönmez bir akşam;
Ve gün yüzlü çocuğu,
Sorar: Nerede babam?
Bakarlar, oldu, bitti;
Gelir, derler çocuğa,
Baban attaya gitti.
Uzar gider bu atta;
Ve neler neler olmaz
Ve kim bilir ve hatta;
Bir mahşer gerisinde;
Babası döner bir gün,
Oğlunun derisinde...
Necip Fazıl Kısakürek
BABAM
Dünyaların en iyi babası benim babamdır.
Düşmandır düşüncelerimiz,
Dosttur ellerimiz.
Dünyada tek elini öptüğüm,
Babamdır.
Kırkını geçtin, adam olmadın der,
Başım önünde dinlerim,
Önünde tek baş eğdiğim babamdır.
Sabahlara dek Kur'an okur
Anamın ruhuna,
İnanır ona kavuşacağına.
Bana gâvur der
Diş bilemeden
Dünyada tek bağışladığı ben,
Tek bağışladığım odur.
Başım derde girdikçe bakar çocuklarıma,
Bitürlü ölemiyorum der senin yüzünden,
Çocuklar ortada kalacak,
Ölemez kahrımdan benim,
Yaşamak zorunda benim yüzümden.
Gözlerindeki ateş bakışlarında söner,
Tuttuğun altın olsun der.
Çocukluğumu tek anlayan odur,
Dünyaların en iyi babası benim babamdır...
Aziz Nesin