BABAM'A

El etek öpmeden geldin bu günlere,

Küçülmeden tutkularına,

Yenilmeden ihtiraslarına,

Mahçup olmadan kendine,

Çocuklarına

Ve dostlarına.

Alnında ter,

Gözünde ışık,

Gönlünde gurur,

Olursa işte böylesi olur...

Ahmet Selçuk İlkan

BABA

"Baba!

her yılbaşında

sana söyleyecek bir tek sözüm var:

'Seni ne kadar çok seversem

o kadar çok olsun ömründen geçen yıllar...'

Baba!

Babam, ağabeyim, kardeşim, arkadaşım!

Ne zulüm, ne ölüm, ne korku başımı eğemez!

Yalnız senin elini öpmek için eğilir başım." (Nazım Hikmet)