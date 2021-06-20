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    • 20.06.2021 11:41
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    için şiirler 021 | 1,2,,5 kıtalık en güzel anlamlı Babalar Günü şiirleri!

    En güzel anlamlı şiirleri! , , , , , ! Dünya üzerindeki tüm çocukların sevinçle kutladığı bu önemli tarihte pek çok farklı etkinlik yapıyor. Babalarını mutlu etmek isteyenler en güzel şiirleri araştırmaya başladı. Hediye almak, çiçek vermek dışında küçüklerin en sevdiği faaliyetlerden biri de babalarına şiir okumak. Kısa ve kolay olanları tercih eden çocuklar, internetten bunları araştırıyor. İşte !

    takvim.com.tr
    Babalar Günü için kısa uzun şiirler 2021!

    20 Haziran 2021 en güzel babalar günü anlamlı şiirleri haberimizde yer alıyor. Bu özel tarihte babalarının yüzlerini güldürmek isteyen çocuklar, bablarına okumak için şiirler ezberlemeyi düşünüyor. Kolay ezberlenen eserleri merak eden minikler, iki ve üç kıtalık olanları tercih etmeye çalışıyor. Babalarını mutlu etmek isteyenler en güzel şiirleri araştırmaya başladı.

    BABA İLE İLGİLİ ŞİİRLER

    Bahçelerden birlikte topladığımız meyveler,

    Yazın el ele işe gitmelerimiz,

    Maç izlemelerimiz bağıra çağıra ve

    yemek yapışımız döke saça...

    Hani annemin her seferinde yakaladığı yasaklı abur cuburlarımız,

    Hiç durmadan döktüğümüz karpuz çekirdeklerimiz

    Kavgalarımdan beni gelip aldıktan sonra anneme düşmüş diye attığın yalanlar...

    Ve hiç durmadan gürleyen gökten korktuğumda "erkek adam korkmaz" demelerin

    Erkek adam da korkar babam.

    Eğer babası başka diyarlara onu bırakıp giderse,

    Erkek adam da korkar...

    Sen sakın bizi bırakıp gitme aslan babam...

    Babalar Günü'n kutlu olsun canım babam...

    BABAYA ÖZLEM ŞİİRİ

    Baba

    Gönlümde taht kuran sen

    İdealimdeki tek insan babam

    Hasretle yazarım sana buradan

    Umudunu yitirme biricik oğlundan

    Babam diye sayıklarım her gece

    Bitiremem sayfalar dolsa nice

    Dünyada yalnız değilim kalbimde sen

    Seni seven oğlun var unutma sen

    Bir garibim ağlarım babam

    Özlemin içimde içimde yanarım babam

    Mektupların tek ilaçtır bana

    Aslan oğlun der seni severim.

    BABADAN OĞULA

    Eve dönmez bir akşam;

    Ve gün yüzlü çocuğu,

    Sorar: Nerede babam?

    Bakarlar, oldu, bitti;

    Gelir, derler çocuğa,

    Baban attaya gitti.

    Uzar gider bu atta;

    Ve neler neler olmaz

    Ve kim bilir ve hatta;

    Bir mahşer gerisinde;

    Babası döner bir gün,

    Oğlunun derisinde...

    Necip Fazıl Kısakürek

    BABAM

    Dünyaların en iyi babası benim babamdır.

    Düşmandır düşüncelerimiz,

    Dosttur ellerimiz.

    Dünyada tek elini öptüğüm,

    Babamdır.

    Kırkını geçtin, adam olmadın der,

    Başım önünde dinlerim,

    Önünde tek baş eğdiğim babamdır.

    Sabahlara dek Kur'an okur

    Anamın ruhuna,

    İnanır ona kavuşacağına.

    Bana gâvur der

    Diş bilemeden

    Dünyada tek bağışladığı ben,

    Tek bağışladığım odur.

    Başım derde girdikçe bakar çocuklarıma,

    Bitürlü ölemiyorum der senin yüzünden,

    Çocuklar ortada kalacak,

    Ölemez kahrımdan benim,

    Yaşamak zorunda benim yüzümden.

    Gözlerindeki ateş bakışlarında söner,

    Tuttuğun altın olsun der.

    Çocukluğumu tek anlayan odur,

    Dünyaların en iyi babası benim babamdır...

    Aziz Nesin

        BABAM İÇİN

        Allahım!... İşte bugün,

        Şu zavallı ömrümün

        En matemli bir günü.

        Elim böğrümde kaldım,

        Ben bugün haber aldım:

        Babamın öldüğünü.

        Bitti hayatın tadı,

        Bu haber bırakmadı,

        Dudağımda tebessüm.

        Kalbim oyuldu yer yer,

        Aman Yarabbi, meğer

        Ne acıklı imiş ölüm.

        Daha birkaç gün evvel,

        Yüzümü okşayan el,

        Şimdi toprak oluyor.

        Kendi vücudum kadar

        Bana yakın olanlar,

        Birden, uzak oluyor.

        Ah Baba!.. Daha düne

        Kadar senin göğsüne

        Saklıyordum başımı.

        İnan babacığım, inan,

        Bu ateş menba'ından

        Kuruttu gözyaşımı...

        Sabahattin Ali

        BABAM'A

        El etek öpmeden geldin bu günlere,

        Küçülmeden tutkularına,

        Yenilmeden ihtiraslarına,

        Mahçup olmadan kendine,

        Çocuklarına

        Ve dostlarına.

        Alnında ter,

        Gözünde ışık,

        Gönlünde gurur,

        Olursa işte böylesi olur...

        Ahmet Selçuk İlkan

        BABA

        "Baba!

        her yılbaşında

        sana söyleyecek bir tek sözüm var:

        'Seni ne kadar çok seversem

        o kadar çok olsun ömründen geçen yıllar...'

        Baba!

        Babam, ağabeyim, kardeşim, arkadaşım!

        Ne zulüm, ne ölüm, ne korku başımı eğemez!

        Yalnız senin elini öpmek için eğilir başım." (Nazım Hikmet)
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        Haberler Güncel Babalar Günü için şiirler 2021 | 1,2,3,4,5 kıtalık kısa uzun en güzel anlamlı Babalar Günü şiirleri!