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    • 20.06.2021 09:32
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    Ölmüş babaya mesajları | Babası vefat edenler için duygusal fotoğraflı Babalar Günü mesajları 2021

    Bugün bizlerin kahramanı olan babalarımızın günü... Babası hayatta olmayanlar için bugün buruk geçiyor. Herkesin babasını andığı bu özel günde babasını kaybedenler özlemini dile getirmek için mesaj paylaşmak istiyor. Böylece 'nde ölen babaya sevgimizi ve minnettarlığımızı bu şekilde dile getirebiliriz. İşte ve haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Ölmüş babaya Babalar Günü mesajları 2021!

    Dünyanın birçok yerinde kutlanan babalar günü, babasını kaybedenler için daha duygusal geçiyor. Bu noktada babasını kaybedenler özlemini dile getirmek için mesaj paylaşmak istiyor. Babası vefat edenler için en anlamlı babalar günü mesajları ve sosyal medyada ölmüş babaya babalar günü mesajı yazmak isteyenler için en anlamlı babalar günü mesajları haberimizde yer alıyor...

    BABASI VEFAT EDENLER İÇİN BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

    Bir baba öldü mü bir insan ölmez, bir hayatın neşesi ölür, mutluluğu yıkılır ve birliği bozulur. Mekanın cennet olsun babacım. Seni çok özledim.

    Koca yürekli güzel babam. Yokluğunda bir babalar günü daha geçiriyorum. Seni çok ama çok özledim.

    Yanında hissettiğim güven hiç değişmedi baba. En güvende olduğum yer kabrinin başıdır artık. Allah'ım biz evlatları olarak babamızdan razıydık. Sen de ondan razı ol.

    Yokluğunda kor alevlere döndü yüreğim, son bir kez yüzünü görseydim, karlı dağım aslan babam.

    Seni bir daha görememek acı verse de bana, elimi uzatıp tutamasan da her daim kalbimdesin canım babam.

    Sen bazen rüyalarıma gelip beni öpüyorsun, seni çok seviyorum diyorsun. Bende seni çok seviyorum babam.

    Seni bir daha görememek acı verse de bana, elimi uzatıp tutamasan da her daim kalbimdesin canım babam. Yanımızdan ayrılalı yıllar oldu ama evimizdeki varlığın hiç eksilmedi çünkü hep kalbimdesin canım babam.

        Babalarımızın kıymetini her şeyde olduğu gibi kaybedince anlıyoruz. Rabbim vefat eden babalarımıza cenneti nasip etsin inşallah.

        Hakkını helal et bana baba. Sağlığında senin istediğin gibi birisi olamadım ama sana söz veriyorum ne olursa olsun senin istediğin gibi birisi olacak ve her zaman öyle yaşayacağım.

        Bugün babalar günü. Bu babalar gününü belki ilk belki de aynı hüzünle tekrar babasız geçinenlerimiz de var. Ateş düştüğü yeri yaktığı için bu hüznün tarifi olmadığı gibi empati kurmak da zor hatta imkansız denebilir.

        Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacım. Bunu sen ölünce anladım seni çok özledim babacım...

        Bana bıraktığın en güzel miras, ne evler ne de arabaydı babam. Bana bırakacağın en güzel miras, güzel öğütlerin ve hayat felsefen… Seni çok özlüyorum babam.

        Hasret akşamları gibi daldın gönlüme, yokluğun acısı saplandı yüreğime seni özledim be babam

        Babalar soğuk görünür ama sıcaklığı öldükten sonra bile hissedilir.

        Babam sen bizden ayrılalı benim yüzüm gülmedi hiç, sensizlik zamanla geçer dediler ama benim ki geçmedi. Ben her gece rüyalarımda seni görüyorum. Baba baba gel diye sana sesleniyorum. Canım babam seni çok seviyorum.

        Ölmüş olsan da beni duy baba bu sene de babalar gününü kutlarım.

        Bana hakkını helal et baba. Ellerinden yüzünden doya doya öpmeyi çok ama çok isterdim.

        Sen hiç baba diye avazın çıktığı kadar sessizce bağırdın mı hiç?

        Yanında hissettiğim güven hiç değişmedi baba. En güvende olduğum yer kabrinin başıdır artık.

        Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Seni hiç unutmadın canım babam

        Babanın ne iyisi olur, ne de kötüsü , en kötüsü babasız yaşamaktır.
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        Haberler Güncel Ölmüş babaya Babalar Günü mesajları | Babası vefat edenler için duygusal fotoğraflı Babalar Günü mesajları 2021