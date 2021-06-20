Dünyanın birçok yerinde kutlanan babalar günü, babasını kaybedenler için daha duygusal geçiyor. Bu noktada babasını kaybedenler özlemini dile getirmek için mesaj paylaşmak istiyor. Babası vefat edenler için en anlamlı babalar günü mesajları ve sosyal medyada ölmüş babaya babalar günü mesajı yazmak isteyenler için en anlamlı babalar günü mesajları haberimizde yer alıyor...
BABASI VEFAT EDENLER İÇİN BABALAR GÜNÜ MESAJLARI
Bir baba öldü mü bir insan ölmez, bir hayatın neşesi ölür, mutluluğu yıkılır ve birliği bozulur. Mekanın cennet olsun babacım. Seni çok özledim.
Koca yürekli güzel babam. Yokluğunda bir babalar günü daha geçiriyorum. Seni çok ama çok özledim.
Yanında hissettiğim güven hiç değişmedi baba. En güvende olduğum yer kabrinin başıdır artık. Allah'ım biz evlatları olarak babamızdan razıydık. Sen de ondan razı ol.
Yokluğunda kor alevlere döndü yüreğim, son bir kez yüzünü görseydim, karlı dağım aslan babam.
Seni bir daha görememek acı verse de bana, elimi uzatıp tutamasan da her daim kalbimdesin canım babam.
Sen bazen rüyalarıma gelip beni öpüyorsun, seni çok seviyorum diyorsun. Bende seni çok seviyorum babam.
Seni bir daha görememek acı verse de bana, elimi uzatıp tutamasan da her daim kalbimdesin canım babam. Yanımızdan ayrılalı yıllar oldu ama evimizdeki varlığın hiç eksilmedi çünkü hep kalbimdesin canım babam.