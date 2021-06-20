İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji ve Jeofizik Mühendisliği Bölümleri, dün merkez üssü Kartal'da meydana gelen depreme ilişkin ön inceleme raporu hazırladı.
Raporda, "19 Haziran 2021 tarihinde İstanbul il sınırları içinde meydana gelen bu deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun deformasyon alanı içerisinde kalır ve zaman zaman karada büyüklüğü 3 - 4'e ulaşan depremler gerçekleşmektedir. Depremin odak derinliğinin farklı sismolojik ağlar tarafından 5 ile 15 km arasında verilmiş olması depremin derinliğinde büyük miktarda belirsizlik olduğunu gösterir ve detaylı incelenmesi gereken bir konudur" denildi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizde hem nüfus, hem sanayi, hem de kültürel mirasların yoğun olarak bulunduğu Marmara Denizi çevre illerinde meydana gelen küçük ya da büyük tüm depremler, gerek yer bilimleri açısından gerekse de sosyal yaşam açısından önem verilen ve dikkat çeken depremlerdir.