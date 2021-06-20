Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizde hem nüfus, hem sanayi, hem de kültürel mirasların yoğun olarak bulunduğu Marmara Denizi çevre illerinde meydana gelen küçük ya da büyük tüm depremler, gerek yer bilimleri açısından gerekse de sosyal yaşam açısından önem verilen ve dikkat çeken depremlerdir.