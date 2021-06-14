İşte Bakan Kurum'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar:
Marmara Denizi'mizdeki seferberliğimizde, 13 Haziran'da temizlediğimiz 469,5 m³ müsilajla 2166,5 m³ müsilajı bertarafa gönderdik.
Denizimizi uçuşlar ve uydu takip sistemiyle 7 / 24 denetliyor, günlük değişimlere anında müdahale ediyoruz.
İllerimizde 6 günün sonunda;
İstanbul 452,5 m³
Kocaeli 133,5 m³
Bursa 111,5 m³
Tekirdağ 112 m³
Balıkesir 300 m³
Çanakkale 226 m³
Yalova 831 m³ müsilajı 137 bölgede yaptığımız çalışmalarla temizledik.