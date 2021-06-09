İŞTE MADDE MADDE İBB'NİN DENİZ SALYASI MESELESİNDEKİ İHMALLERİ

1- İBB'nin 2020 yılı Faaliyet Raporu yayınlandı. Dikkat çekici pek çok başlığın yer aldığı raporda konumuz "deniz salyası ve onu etkileyen kirlilik, biyolojik arıtma ve atık suların deşarj edilmesi" meselesi olduğu için bu başlıklara değineceğiz.

2- Özellikle son 2 yılda İstanbul'da artan çevre felaketlerinin kaynağı İSKİ raporunda ortaya çıktı. Buna göre; 2020'de günlük 4,5 milyon metreküp olarak planlanan atık su arıtma oranı 3.8 milyonda kaldı.