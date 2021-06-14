Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kocaeli'nde yaptığı açıklamada, "Kanal İstanbul'un, ilk köprüsünün temelini 26 Haziran'da atıyoruz" dedi. 26 Haziran'da Kanal İstanbul'un temelinin atılacağı nokta da havadan görüntülendi.
GERGİLİ EĞİK ASKILI KÖPRÜ
Bakan Karaismailoğlu, Sazlıdere geçişinde Başakşehir; Kayaşehir-Bahçeşehir arasındaki ulaşımı sağlayacak gergili eğik askılı köprü imalatına başlayacaklarını kaydetti.
TOPLAM UZUNLUK 1618 METRE
Adil Karaismailoğlu, "Ana açıklığı 440 metre uzunluğunda olan köprünün, sağ ve solda yer alan 210 metre uzunluğundaki yan açıklıklarıyla birlikte, uzunluğu 860 metre olurken, yaklaşım viyadükleri ile köprünün toplam uzunluğu 1.618 metreye ulaşacak.