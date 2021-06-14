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    • 14.06.2021 15:03
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    SON DAKİKA: İşte 'un temelinin atılacağı nokta

    Son dakika haberleri... 'nin en önemli projelerinden olacak ve Türkiye'ye bölgesinde sınıf atlatacak 'un ilk adımının atılmasına artık sayılı günler kaldı. 26 Haziran'da yapılacak temel atma töreni öncesinde Kanal İstanbul'un temelinin atılacağı nokta havadan görüntülendi.

    DHA
    İşte Kanal İstanbul'un temelinin atılacağı nokta

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kocaeli'nde yaptığı açıklamada, "Kanal İstanbul'un, ilk köprüsünün temelini 26 Haziran'da atıyoruz" dedi. 26 Haziran'da Kanal İstanbul'un temelinin atılacağı nokta da havadan görüntülendi.

    GERGİLİ EĞİK ASKILI KÖPRÜ
    Bakan Karaismailoğlu, Sazlıdere geçişinde Başakşehir; Kayaşehir-Bahçeşehir arasındaki ulaşımı sağlayacak gergili eğik askılı köprü imalatına başlayacaklarını kaydetti.

    TOPLAM UZUNLUK 1618 METRE
    Adil Karaismailoğlu, "Ana açıklığı 440 metre uzunluğunda olan köprünün, sağ ve solda yer alan 210 metre uzunluğundaki yan açıklıklarıyla birlikte, uzunluğu 860 metre olurken, yaklaşım viyadükleri ile köprünün toplam uzunluğu 1.618 metreye ulaşacak.

        "KANAL İSTANBUL'A KARŞI OLANLAR MARMARAY'I DA İSTEMEDİ"
        Köprü, trafiğe 2x4 şeritli olarak hizmet edecek. Köprünün platform genişliği ise 46 metre olacak.

        Unutmayın, bugün Kanal İstanbul'a karşı çıkan zihniyet, geçmişte Marmaray'ı, Avrasya tünelini de istemedi.

        Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de karşı çıktı.

            Osmangazi Köprüsü üzerinden de kirli algılar yaptı.

            Kim ne derse desin, biz sizlerden aldığımız güçle ülkemizin lider olması için çalışıyor, örnek gösterilen projeler yapmayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

            Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelinin atılacağı noktada çalışmalar sürüyor.
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                Haberler Güncel SON DAKİKA: İşte Kanal İstanbul'un temelinin atılacağı nokta