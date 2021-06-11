İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM), Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajı (deniz salyası) uydu aracılığıyla uzaydan görüntüledi.
Türkiye'nin ilk uydu yer istasyonu İTÜ UHUZAM, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajın dağılımını ve yoğun olduğu bölgeleri tespit etmek için çalışma başlattı.
Bu kapsamda, Marmara Denizi'ndeki müsilaj dağılımı, Pleiades, Spot 5 ve Spot 6&7 uyduları aracılığıyla görüntülendi. Uzaydan alınan görüntü kayıtlarıyla Marmara Denizi'nde müsilajın alanları tespit edildi.