İSKİ Faaliyet Raporu ve internet sitesinde yer alan bilgilerden yapılan derlemeye göre, İstanbul'da, günlük arıtma kapasitesi 5 milyon 811 bin 910 metreküp olan toplam 88 atık su arıtma tesisi ile hizmet veriliyor.
İSKİ bünyesinde olan bu tesislerin 10'u ileri biyolojik, 61'i biyolojik, 8'i ön arıtma, 8'i biyolojik paket ve 1'i de doğal bitkisel atık su tesisi olarak faal durumda.
Günlük kapasitesi ileri biyolojik atık su tesislerinin 1 milyon 746 bin 730 metreküp, biyolojik atık su arıtma tesislerinin 46 bin 925 metreküp, ön arıtma tesislerinin 4 milyon 14 bin 760 metreküp, biyolojik paket atık su arıtma tesislerinin 3 bin 370 metreküp, bir adet olan doğal bitkisel atık su arıtma tesisinin ise 125 metreküp.
Tüm tesislerin toplam günlük arıtma kapasitesi ise 5 milyon 811 bin 910 metreküpe ulaşıyor.
Bu rakamlara göre, İstanbul'un atık sularının sadece yüzde 30'u ileri biyolojik tesislerde arıtılıyor.
Biyolojik Paket Atık Su Arıtma Tesisleri ise günlük 120 ila 400 metreküp arasında su arıtırken tek doğal bitkisel atık su arıtma tesisi olan Oruçoğlu ise günlük 125 metreküp kapasiteye sahip.