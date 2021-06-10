Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın deniz temizliği seferberliğine katılan ve yaşanan tahribatı Caddebostan'da dalış yaparak gözlemleyen dalgıç ve sualtı fotoğrafçısı Mehtap Akbaş Çiftçi (41) konuştu. Sabah'ta yer alan habere göre, Çiftçi su altındaki felaketi "Aşağıya indiğimizde korku filmi gibiydi. Sanki bir bomba atılmış ve bütün yaşam son bulmuştu. Kolumu soktuğumda dibe yetişmedi." sözleriyle açıkladı. İşte Çiftçi'nin o açııklamaları:
Ortak suçumuzun en yakın tanığıyım orada. Vizörden bakarken içim acıyor. Marmara Denizi hasta ve can çekişiyor. Aşağısı yukarıdan daha beter. Bir ay önce de Gemlik, İzmit ve Mudanya'da dalışlarımızı gerçekleştirdik. Aşağıya indiğimizde korku filmi gibiydi. Sanki bir bomba atılmış ve bütün yaşam son bulmuştu. Kolumu soktuğumda dibe yetişmedi.
MARMARA CAN ÇEKİŞİYOR
O kadar bulanık bir görüntü ki göz gözü görmüyordu. Canlı yaşamı yoktu. Ancak 9-10 metre aşağıya inebildim. Caddebostan balık adamların eğitim yeridir ama şu anda felaketin içinde. Eskiden suyun altında mercanlar vardı şimdi çöp deniz gibi...