"TÜRKİYESİZ BİR NATO'NUN DÜŞÜNÜLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Bugün NATO Zirvesi'nin yapılacağını hatırlatan Kurtulmuş toplantının Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinde önemli adımlar atılmasına vesile olmasını diledi.

Artık Türkiye'nin sadece kendisine dayatılan birtakım gündemlere takılacak bir ülke olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye, kendisine durması gereken yer söylenip, orada tek ayak üzerinde durması gereken bir ülke değildir. Türkiye artık sahada da masada da var olan, küresel barışı temin etmek anlamında, egemen ve eşit ülke olarak herkesle müzakere etmeye hazır olan bir ülkedir. Türkiye bölgede ve dünyada oyun kurucu bir noktaya gelmiştir. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO liderler zirvesinde yapacağı görüşmelerde ortaya koyacağı görüşleri, Türkiye'nin bundan sonraki dış politika kurgusunda çok önemli olduğunun altını çizmek isterim.

Bu anlamda hem Türkiye'nin bundan sonraki yerinde bölgesel güç ve küresel aktör olması tezleri diğer muhataplarımıza da anlatılacak. Dünyada barışın sağlanması konusunda da temel fikirleri anlatılacak. Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür' diye ısrarla söylediği adalete, hakkaniyete, barışa dayalı bir uluslararası sistemin kurulma ihtiyacını NATO liderler zirvesi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız gündeme getirecektir. Türkiye, NATO'nun çok eski ortaklığı var. Türkiye bu ortaklığın en önemli ülkesinden biridir. Türkiye yıllar içerisinde çok büyük külfetler çekmiş bir ülkedir. Barışı sağlama misyonlarında Somali'den, Afganistan'a kadar NATO'nun yükünü çekmiş bir ülkedir. NATO'da diğer bütün ülkeler kadar Türkiye'nin ciddi bir yeri vardır, Türkiyesiz bir NATO'nun düşünülmesi mümkün değildir."

Müsilaj meselesinin tüm Marmara'yı ilgilendirdiğini ifade eden Kurtulmuş, Marmara'nın birçok yerinde, özellikle de İstanbul'da ciddi bir çevre tehdidi olarak karşılarına çıktığını söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müsilaj konusunda her türlü tedbiri almak için düğmeye bastığını vurgulayan Kurtulmuş, "Bir kere bununla ilgili 7/24 çalışma yapacak, her türlü araştırmayı, her türlü ihbarları değerlendiren bir merkez kurulmuştur. Ayrıca TBMM'de Marmara Denizi'ndeki müsilajla ilgili araştırma komisyonu kurulmuştur. Ayrıca Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Merkezi kurulmuş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda çalışmalarına başlamıştır. Böylece inşallah yaz ayları içerisinde bu beladan da çevre kirliliğinden de ciddi bir şekilde kurtulmuş olacağız." diye konuştu.

Kurtulmuş, çevreyi gelecek nesillere çok daha iyi bir şekilde devretmekle yükümlü olduklarının altını çizdi.

"AK Parti'nin önemli özelliklerinden birisinin de demokrat ve reformcu bir parti olmasıdır." diyen Kurtulmuş, Türkiye'de bugün kanıksanan birçok siyasi, ekonomik ve hukuki reformun altında AK Parti'nin imzasının olduğunu söyledi.