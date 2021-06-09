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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu çatı altında elde edilen her netice ülkemizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırmaktadır. 23 Nisan 1920'den beri, sizler artık çok daha büyük sorumlulukla karşı karşıyasınız. 2023 hedefleriyle ülkemizi buluşturma vizyonuyla Meclis'te ve şehirlerimizde sizler geliyorsunuz. İki defa gazilik unvanı ile şereflenen Meclisimiz her dönem zorlu imtihanlardan geçmiştir. Çok partili siyasi hayata geçişimizde, tek parti faşizmine rağmen, Türkiye'yi demokrasiyle, milli iradenin üstünlüğüyle yine bu Meclis tanıştırmıştır.

Son dönemde Meclisimiz birbiri ardına önemli imtihanları vermiştir. Türkiye 2013'teki Gezi olaylarıyla başlayan karanlık senaryonun ikinci veçhilesiyle 7 Haziran'da karşılaşmıştır. Eski Türkiye özlemlerinin tekrar canlandırılmaya çalışıldığı 7 Haziran 2015 seçimlerinin asla unutulmaması gerekiyor. Bu seçimin ardından Kasım 2015'te yenileme seçimi, 2016'da darbe girişimi, 2017'de halk oylaması, 2018'de erken seçim, 2019'da mahalli seçim yaşamıştır.

Milletimizle birlikte yürek yüreğe vererek ülkeyi kaosa ve çöküşe sürükleme oyununu bozduk. Türkiye, 2019'dan itibaren gerçekleştirdiği, halen devam eden harekatlarla güney sınırını güvence altına almıştır. Ülkemizi sahillere hapsetme girişimlerine etkili cevaplar vermiştir. Salgın süreci bu yoğun dönemi yeni bir seviyeye taşımıştır.

Türkiye siyasetten güvenliğe, ekonomiden sağlığa kadar tüm sıkıntıların üstesinden gelerek 84 milyon vatandaşın hakkına, hukukuna sahip çıkmıştır. Verdiğimiz mücadelelerin hiçbirinde ülkemizin onurunu ve itibarını yere düşürmedik. milletimizin başını yere eğdirmedik.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Dün CHP Genel Başkanı zat çıkmış 'lağım çukuru' iddialarını meclis kürsüsünden tekrarlıyor. Aynı kürsü nice yalanın iftiranın mecrası olarak kullanıldı. Lağım çukuru diye atılan iftiraların peşinden gitmek ancak kendini oraya layık görenlerin işidir.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN SUÇ ÖRGÜTLERİ

Bu yapıların hepsi aynı kaynaklardan beslenmekte.





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