"Marmara Denizi'miz için Koordinasyon ve Bilim Kurulumuzu bu hafta oluşturacak, stratejik planımızı en kısa sürede hazırlayacağız. Milli mesele olan seferberliğimizle temizlik sürecini ortak bir akılla yürütecek, Marmara Denizi'mizi duru ve berrak haline kavuşturacağız.