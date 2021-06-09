Marmara'daki müsilaj faciası konusunda çalışan Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı'dan tatilcilere uyarı geldi.
Sarı "Müsilaj kümeleriyle fiziksel temastan uzak durun. Müsilajın olmadığı sahillerde denize girmek için de sağlık müdürlüklerinin yaptığı su analizi raporlarını takip edin." ifadelerini kullandı.
Mustafa Sarı müsilajın deniz yüzeyinden toplanmasıyla ilgili çalışmalar hakkında da şunları söyledi: "Başlayan çalışmalar 'fiziki olarak bir eylem planı başladı' mesajını herkese ilan etmeye dönük.