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    • 09.06.2021 10:36
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    'nde müsilaj (deniz salyası) istilası! Uzmanlar tatilcileri deniz salyası konusunda uyardı

    müsilaj (deniz salyası) istilasıyla karşı karşıya Başkan "El ele vererek denizlerimizi bu müsilaj belasından kurtaracağız" sözlerinden sonra da dün " Hepimizin" sloganıyla temizlik seferberliği başlattı. Yaz mevsiminin başladığı şu günlerde ise uzmanlar Marmara Denizi çevresinde tatil yapacak tatilcileri su analizine bakılması konusunda uyardı. Öte yandan Bakanı , müsilaj temizleme seferberliğinin internet üzerinden takip edilebileceğini açıkladı.

    Tatilcilere müsilaj uyarısı

    Marmara'daki müsilaj faciası konusunda çalışan Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı'dan tatilcilere uyarı geldi.

    Sarı "Müsilaj kümeleriyle fiziksel temastan uzak durun. Müsilajın olmadığı sahillerde denize girmek için de sağlık müdürlüklerinin yaptığı su analizi raporlarını takip edin." ifadelerini kullandı.

    Mustafa Sarı müsilajın deniz yüzeyinden toplanmasıyla ilgili çalışmalar hakkında da şunları söyledi: "Başlayan çalışmalar 'fiziki olarak bir eylem planı başladı' mesajını herkese ilan etmeye dönük.

        Sadece dar koy ve körfezlerde birikmiş olan, kalınlaşmış tabakaları alabiliyoruz.

        Onun dışındakini alma şansı yok. Sorun yüzeyde değil, denizin altında. Esas katkı farkındalık oluşturmak."

        "OKSİJENİ BİTİRİYOR"
        "Yüzeye çıkmış olanlar müsilajın son aşaması. Parçalanıyor bunlar.

            Kalınlaştıklarında, dar koy, körfez, liman içi, barınak gibi yerlerde güneş ışığının aşağıya geçmesini engelliyor.

            Oksijeni azatıyor, suyu ısıtıyor, canlıların ölmesine neden oluyor."

            İNTERNETTEN TAKİP EDİLECEK
            Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için yapılan çalışmaların "marmarahepimizin.com" internet adresinden anlık takip edilebileceğini bildirdi.

                Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'nı kavuşturan Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilde eş zamanlı Türkiye'nin en büyük deniz temizliği hareketini başlattıklarını hatırlattı.

                Bu yılın sonuna kadar Marmara Denizi'ni koruma alanı ilan edip kirliliği durduracaklarını belirten Kurum, Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı'nı hazırlayıp milletle paylaştıklarını kaydetti.

                Kurum, sanatçı, sporcu, akademisyen ve öğrencilerle tek yürek, tek ses "Marmara Hepimizin" dediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

                    "Marmara Denizi'miz için Koordinasyon ve Bilim Kurulumuzu bu hafta oluşturacak, stratejik planımızı en kısa sürede hazırlayacağız. Milli mesele olan seferberliğimizle temizlik sürecini ortak bir akılla yürütecek, Marmara Denizi'mizi duru ve berrak haline kavuşturacağız.

                    1000 kişilik ekibimiz, 25 deniz yüzeyi temizleme teknemiz, kirliliğin dağılmasını önlemek için bariyer serme teknelerimiz ve 18 destek botumuzla atıklarımızı toplayacak; sızdırmasız kamyonlarla belediyelerimizin bertaraf tesislerine göndereceğiz. Başlattığımız seferberlikle 3 yıllık periyottaki 22 eylemimiz, Marmara Denizi'mizde gelecekte yaşanması muhtemel tüm sorunlar için de önleyici bir tedbir ve uyarı sistemi olacak. Bugün attığımız adımlarla geleceğimizi, çocuklarımızın yarınlarını teminat altına alacağız.

                    Bilim insanlarımız, uzman ekiplerimiz, valilerimiz ve belediyelerimizle Marmara Denizi'miz için görevimizin başında durarak Mavi Vatan'ın kolyesi denizimizi kaderine terk etmeyeceğiz. Çalışmalarımızı 'marmarahepimizin.com' adresinden anlık takip edebilirsiniz."
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