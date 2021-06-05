Genel Başkanlığını Meral Akşener'in yaptığı İYİ Partili isimlerin karıştığı skandallara bir yenisi daha eklendi.
İYİ Parti Söke İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Polat Zencirci, çektiği videolar ile Türkiye'yi hedef alarak çeşitli iddialarda bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker'e gönderme yaparak Kur'an-ı Kerim ayetleriyle dalga geçti.
Zencirci sosyal medya hesabı üzerinden "Şüphesiz ki uyanasınız diye Peker'i gönderdik. Youtube Suresi 8. Ayet" ifadeleriyle skandala imza attı.
Polat Zencirci
BÜYÜK TEPKİ TOPLADI
Vatandaşlar duruma sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Zencirci'ye bir tepki de AK Parti Aydın İl Tanıtım Medya Başkanı Erol Arıkan'dan geldi.
Arıkan, "İnsanlık onuru ile bağdaşmayan, içinde saygıyı ve de ahlakı barındırmayan bir harekettir. Bilinmelidir ki yüce dinimiz İslâm; insana, onun inanç ve düşüncelerine, dinî değerlere ve kutsallara saygıyı esas alır. Çünkü insana saygı, Allah'a saygının gereğidir. Dinî değerlere, kutsallara, peygamberlere ve müminlere saygısızlık etmek, bunları alaya almak, insan onuruna ve haysiyetine yakışmayan bir davranıştır." ifadelerini kullandı.
"İYİ PARTİLİ YETKİLİLERİN TUTUMLARINI MERAK EDİYORUM"
Arıkan, "Belirtmeliyim ki; biz, merhamet ve adalet sahibi yüce Allah'ın adının baş harfini küçük harfle yazarken bile rahatsızlık duyup düzeltiyorken, Allah'ın ayeti ile dalga geçmek şuursuzluktan, inançsızlıktan ve de karakter fukaralığından başka bir şey değildir. Ayetlerde yüce Allah, müminlere seslenerek dinî değerleri alaya alanları dost ve sırdaş edinmemelerini, ilâhî emir ve yasaklara riayet etmek suretiyle, Allah'a karşı gelmekten sakınmalarını emretmektedir. Bu sebeple böyle bir tavrın karşısında İyi Partili yetkililerin, dini değerlerimizi aşağılayan bir paylaşımla gündem konusu olan Polat Zencirci hakkında tavırlarının ve de tutumlarının ne olacağı tarafımızca merak konusudur. Bu duygu düşüncelerle İYİ Partili Polat Zencirci'yi yapmış olduğu paylaşımdan dolayı kınıyorum. Özür dilemeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.