Arıkan, "İnsanlık onuru ile bağdaşmayan, içinde saygıyı ve de ahlakı barındırmayan bir harekettir. Bilinmelidir ki yüce dinimiz İslâm; insana, onun inanç ve düşüncelerine, dinî değerlere ve kutsallara saygıyı esas alır. Çünkü insana saygı, Allah'a saygının gereğidir. Dinî değerlere, kutsallara, peygamberlere ve müminlere saygısızlık etmek, bunları alaya almak, insan onuruna ve haysiyetine yakışmayan bir davranıştır." ifadelerini kullandı.

"İYİ PARTİLİ YETKİLİLERİN TUTUMLARINI MERAK EDİYORUM"

Arıkan, "Belirtmeliyim ki; biz, merhamet ve adalet sahibi yüce Allah'ın adının baş harfini küçük harfle yazarken bile rahatsızlık duyup düzeltiyorken, Allah'ın ayeti ile dalga geçmek şuursuzluktan, inançsızlıktan ve de karakter fukaralığından başka bir şey değildir. Ayetlerde yüce Allah, müminlere seslenerek dinî değerleri alaya alanları dost ve sırdaş edinmemelerini, ilâhî emir ve yasaklara riayet etmek suretiyle, Allah'a karşı gelmekten sakınmalarını emretmektedir. Bu sebeple böyle bir tavrın karşısında İyi Partili yetkililerin, dini değerlerimizi aşağılayan bir paylaşımla gündem konusu olan Polat Zencirci hakkında tavırlarının ve de tutumlarının ne olacağı tarafımızca merak konusudur. Bu duygu düşüncelerle İYİ Partili Polat Zencirci'yi yapmış olduğu paylaşımdan dolayı kınıyorum. Özür dilemeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.