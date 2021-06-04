Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Muhalefetin ABD'den maddi destek" aldığını öne sürdü, ABD'ye "kime destek veriyorsanız" açıklayın diye çağrısında bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden, seçim öncesi muhaliflere destek vererek, Türkiye'deki iktidarı değiştirebilecekleri ilişkin skandal sözlere imza atmıştı.
Peki ABD Türkiye'de hangi partilere maddi destek veriyor? Erken seçim ısrarının nedeni ne? Muhalefet neden "erken seçim" diyor? İletişim Uzmanı – Yazar Ali Saydam ve AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.