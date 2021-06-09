Türkiye'nin heyecanla beklediği milli savaş uçağı görücüye çıktı. 2023'te motor çalıştıracak olan Milli Muharip Uçak ilk uçuşunu 2025-2026'da yapacak. 3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, Milli Muharip Uçak hakkındaki detayları aktardı.
3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda yerli ve milli silahlar sergileniyor. Türkiye'nin tarihi projelerinden Milli Muharip Uçak için yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyor. Savaş uçağı ilk kez başkent Ankara'da görücüye çıktı.
A Haber, 3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda. Dünyanın yakından takip ettiği Türkiye'nin milli savaş uçağı Milli Muharip Uçak fuarın gözdesi oldu.