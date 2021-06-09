Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Koca'nın açıklamaları şöyle;
"Uzunca bir süreden beri hayatın her alanının kuşatmış bir mücadele veriyoruz. Artık gündemimiz, aşı programı ile bağışıklık elde ederek eski normallerimize nasıl döneceğimizdir. İşlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu zor günler geride kalıyor. Çekinmeden kucaklaşacağımız, tatili tatil gibi yapabileceğimiz, gündemimiz salgının değil bizim belirleyeceğimiz günlerin arefesindeyiz. Güvenle eski günlere dönebilmek için 3 önemli konuya dikkat çekmek istiyorum.
40 YAŞ ÜSTÜNE AŞILAMA PAZARTESİ
Sırası gelen vatandaşlar aşı olmalıdır. Lütfen sırası gelen zaman kaybetmeden aşısını olsun. Yarın itibariyle 45 yaşının üzerindeki vatandaşlar da aşılanacak. Pazartesi itibariyle 40 yaş üzeri tüm vatandaşlar da aşılama programına dahil edilecek. Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar kurallara uymalıyız. Salgın kontrolünün sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır.
YERLİ AŞI SON AŞAMADA
Önümüzdeki hafta yerli aşımızın son fazı olan, Faz-3 insan çalışmaları için gönüllüleri aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya geldi. Bu önemli gelişmeyi hep birlikte yaşayacağız. Aşıların belirli sürelerle bağışıklık sağladığı, 2. doz aşı olanların 3. doz aşı olması konusunda bilimsel çalışmalar devam etmektedir. Bu konuda bir kllik çalışmada bakanlığımızda planlandı. Yerli aşımızın 3. doz olarak kullanılması değerlendirilmektedir. Elde ettiğimiz bilgileri sizinle de paylaşarak yol haritasını kesinleştirmiş olacağız.
"ÇOK YAKINDA SALGINDAN KURTULACAĞIZ"
Bundan sonra size vereceğim en önemli haberin yerli aşımızın başarısı ve salgının son bulacağını son vermek olacak, çok yakında salgından kurtulacağız. Mutlu günler yakındır. Büyük Türkiye güçlü devlettir. Bu güce güvenin."
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantıya başkanlık etti.
TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK KAZANILACAK
Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen partisinin MKYK toplantısında da coronavirüs sürecini ele almıştı. Toplantının ana gündem maddelerinden biri Kovid-19 salgını ile ilgili yapılan etkin mücadele olmuştu. Yaz boyunca hedefin 300 milyon doz aşı olduğunu belirten Erdoğan, aşılama ile birlikte toplum bağışıklığının kazanılacağını söyledi.
NORMALLEŞME TAKVİMİ GÜNCELLENECEK
Erdoğan 1 Haziran'da başlaşan yeni normalleşme takviminin 21 Haziran'a kadar izleneceğini belirtirken, yeni normalleşme takvimin hem vaka sayıları hem de aşılama dikkate alınarak 21 Haziran tarihinden sonra yeniden güncelleneceği ifade etti.