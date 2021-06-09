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    • 09.06.2021 13:31
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    • 09.06.2021 19:47
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    Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakanı 'dan önemli açıklamalar

    Gelen son dakika haberine göre Bakanı , Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Yerli aşıda önümüzdeki hafta Faz-3 insan çalışmalarının başlayacağını belirten Bakan Koca, "Türk aşısı son aşamaya geldi. Bu önemli gelişmeyi hep birlikte yaşayacağız. Yerli aşımızın 3. doz olarak kullanılması değerlendirilmektedir. Elde ettiğimiz bilgileri sizinle de paylaşarak yol haritasını kesinleştirmiş olacağız." dedi.

    Baakn Koca'dan önemli açıklamalar

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

    Koca'nın açıklamaları şöyle;

    "Uzunca bir süreden beri hayatın her alanının kuşatmış bir mücadele veriyoruz. Artık gündemimiz, aşı programı ile bağışıklık elde ederek eski normallerimize nasıl döneceğimizdir. İşlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu zor günler geride kalıyor. Çekinmeden kucaklaşacağımız, tatili tatil gibi yapabileceğimiz, gündemimiz salgının değil bizim belirleyeceğimiz günlerin arefesindeyiz. Güvenle eski günlere dönebilmek için 3 önemli konuya dikkat çekmek istiyorum.

    40 YAŞ ÜSTÜNE AŞILAMA PAZARTESİ

    Sırası gelen vatandaşlar aşı olmalıdır. Lütfen sırası gelen zaman kaybetmeden aşısını olsun. Yarın itibariyle 45 yaşının üzerindeki vatandaşlar da aşılanacak. Pazartesi itibariyle 40 yaş üzeri tüm vatandaşlar da aşılama programına dahil edilecek. Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar kurallara uymalıyız. Salgın kontrolünün sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır.

    YERLİ AŞI SON AŞAMADA

    Önümüzdeki hafta yerli aşımızın son fazı olan, Faz-3 insan çalışmaları için gönüllüleri aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya geldi. Bu önemli gelişmeyi hep birlikte yaşayacağız. Aşıların belirli sürelerle bağışıklık sağladığı, 2. doz aşı olanların 3. doz aşı olması konusunda bilimsel çalışmalar devam etmektedir. Bu konuda bir kllik çalışmada bakanlığımızda planlandı. Yerli aşımızın 3. doz olarak kullanılması değerlendirilmektedir. Elde ettiğimiz bilgileri sizinle de paylaşarak yol haritasını kesinleştirmiş olacağız.

    "ÇOK YAKINDA SALGINDAN KURTULACAĞIZ"

    Bundan sonra size vereceğim en önemli haberin yerli aşımızın başarısı ve salgının son bulacağını son vermek olacak, çok yakında salgından kurtulacağız. Mutlu günler yakındır. Büyük Türkiye güçlü devlettir. Bu güce güvenin."

    Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantıya başkanlık etti.

    TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK KAZANILACAK

    Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen partisinin MKYK toplantısında da coronavirüs sürecini ele almıştı. Toplantının ana gündem maddelerinden biri Kovid-19 salgını ile ilgili yapılan etkin mücadele olmuştu. Yaz boyunca hedefin 300 milyon doz aşı olduğunu belirten Erdoğan, aşılama ile birlikte toplum bağışıklığının kazanılacağını söyledi.

    NORMALLEŞME TAKVİMİ GÜNCELLENECEK

    Erdoğan 1 Haziran'da başlaşan yeni normalleşme takviminin 21 Haziran'a kadar izleneceğini belirtirken, yeni normalleşme takvimin hem vaka sayıları hem de aşılama dikkate alınarak 21 Haziran tarihinden sonra yeniden güncelleneceği ifade etti.



        PAZAR GÜNÜ KISITLAMASI KALKACAK MI?

        Yeni normalleşme planında 1 Haziran'dan itibaren hafta sonu cumartesi günü için sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'da başlayacak şekilde güncellenmiş, pazar günü ise tüm gün kısıtlama uygulanması kararı alınmıştı. Pazar günü kısıtlamasının da kaldırılıp kaldırılmayacağı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından belli olacak.



        AŞILAMADA SON DURUM

        Türkiye'de 1 Haziran itibarıyla 50 yaş üstüne aşı randevusu verilmeye başlandı. 40 yaş üstüne de yakın zamanda randevu sisteminin açılması bekleniyor. Tüm ilköğretim öğretmenleri ve 40 yaş üstü tüm branş öğretmenleri de aşı randevusu alabiliyor. Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği CoronaVac ile Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşıları uygulanıyor. Kovid-19'a karşı aşılamada öncelikli gruplara yenileri eklenmesiyle birlikte hastanelerde de aşı yoğunluğu başladı.



        YOĞUNLUK HARİTASI GÜNCELLENDİ

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.

            Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek vaka sayısındaki düşüş hızının azaldığını ancak düşme eğiliminin devam ettiğini belirtti.

            Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.

            'BU GÜCE GÜVENİN'

            Bakan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Gümüşhane, Bilecik, Bayburt, Kocaeli ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Bu güce güvenin" mesajını paylaştı.


            Haftalık verilere göre Bolu, Kars, Gümüşhane, Kütahya ve Ankara 100 bin kişide en çok, Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin ise en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.



                8 HAZİRAN VAKA TABLOSU

                Son 24 saate ilişkin virüs verileri açıklandı. İki gündür 5 binlerde seyreden günlük vaka sayısı yeniden 6 binin üzerine çıktı.



                Son 24 saatte yapılan 225 bin 527 testte 6 bin 609 kişiye corona virüs tanısı konuldu. Semptom gösteren yeni hasta sayısı ise 557 olarak açıklandı.

                Vefat sayılarındaki düşüş ise sürüyor. Son 24 saatte 86 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu sayı 18 Mart'tan bu yana görülen düşük vefat sayısı.

                Ağır hasta sayısı da bir önceki güne oranla 6 kişi azalarak bin 44'e düştü. İyileşenlerin sayısı ise 5 bin 836.
                    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
                    Haberler Güncel Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar