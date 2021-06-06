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    • 06.06.2021 13:10
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    LGS 2021 öğrenci yorumları: sayısal sözel soruları zor muydu kolay mıydı? 1. ve 2. oturum sınavı nasıldı?

    ? Sorusu gündeme geldi. Bugün yapılan iki oturum halinde uygulandı ve çoktan seçmeli olarak toplamda 90 soru soruldu. Liseye geçecek olan öğrenciler iyi bir gelecek için ter döktü. Bu noktada, 1. ve 2. oturumu tamamlayan öğrenciler ve veliler sınav hakkında yapılan yorumları internetten araştırmaya başladı. Peki, sözel-sayısal soruları zor muydu kolay mıydı? ...

    takvim.com.tr
    2021 LGS sınavı sayısal sözel soruları zor muydu?

    LGS sınav yorumları 2021 yılında da yoğun ilgi görmeye başladı LGS sözel sayısal sınav yorumları araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen merkezi sınav 6 Haziran'da iki oturum şeklinde yapıldı. 2021 LGS yorumlarına takvim.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, LGS 2021 sınavı sözel-sayısal soruları zor muydu kolay mıydı? LGS ilk ve ikinci oturum sınav yorumları...

    LGS İLK VE İKİNCİ OTURUM SINAVI YORUMLARI

    Lise hayali kuran yüz binlerce öğrencinin katıldığı, LGS'nin ilk oturumu saat 10.15'te başladı ve öğrencilere cevaplamaları için 75 dakika süre verildi. Sınavdan sonra öğrenciler sorular hakkında yorumlarını belirtti. Bazı öğrenciler sınavın zor olduğunu söylerken, genellikle sınavın kolay olduğu dile getirildi.

    Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yöneltildi.

    LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2021 LGS sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.

    Öğrencilere sınav sonuç belgesi posya yoluyla gönderilmeyecek.

    2021 LGS KONTENJANI NASIL OLACAK?

    LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

    Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

        LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

        a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

        b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

        c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

        ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

        d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

        e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir al ttestin ağırlıklı standart puanları bulunur.

        f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

        g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

        ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dahil edilecektir.

        h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

        ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavıiptal edilen öğrencileriçin MSP hesaplanmaz.
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        Haberler Güncel LGS 2021 öğrenci yorumları: LGS sınavı sayısal sözel soruları zor muydu kolay mıydı? 1. ve 2. oturum sınavı nasıldı?