LGS sınav yorumları 2021 yılında da yoğun ilgi görmeye başladı LGS sözel sayısal sınav yorumları araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen merkezi sınav 6 Haziran'da iki oturum şeklinde yapıldı. 2021 LGS yorumlarına takvim.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, LGS 2021 sınavı sözel-sayısal soruları zor muydu kolay mıydı? LGS ilk ve ikinci oturum sınav yorumları...
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LGS İLK VE İKİNCİ OTURUM SINAVI YORUMLARI
Lise hayali kuran yüz binlerce öğrencinin katıldığı, LGS'nin ilk oturumu saat 10.15'te başladı ve öğrencilere cevaplamaları için 75 dakika süre verildi. Sınavdan sonra öğrenciler sorular hakkında yorumlarını belirtti. Bazı öğrenciler sınavın zor olduğunu söylerken, genellikle sınavın kolay olduğu dile getirildi.
Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yöneltildi.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 LGS sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.
Öğrencilere sınav sonuç belgesi posya yoluyla gönderilmeyecek.
2021 LGS KONTENJANI NASIL OLACAK?
LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.
Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.