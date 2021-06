LGS'DE 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

LGS 3 yanlış 1 doğruyu götürecek mi sorusu merak ediliyor. MEB'in kılavuz aracılığıyla aktardığı bilgiye göre her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak. Kısaca 3 yanlış 1 doğruyu götürecek. Örneğin Matematik testinde toplam 20 soru var ve matematikten 14 doğru 6 yanlış yaptınız, matematik netiniz yaptığınız 6 yanlışa karşılık 12 olacaktır. Yani yaptığınız her yanlışın LGS puan hesaplamanızı etkileyeceğini bilmeli ve soruları dikkatli bir şekilde okumalısınız.