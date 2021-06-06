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    • 06.06.2021 12:58
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    lise taban tavan puanları ve kontenjanları! LGS liselere giriş sınavı 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

    LGS liselere giriş sınavı 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? hesaplama nasıl yapılır? Örneğin nde toplam 20 soru var ve ten 14 doğru 6 yanlış yaptınız, matematik netiniz yaptığınız 6 yanlışa karşılık 12 olacaktır. 8'nci sınıfı tamamladıktan sonra öğrenimine lisede devam etmek ve merkezi sınav ile öğrenci alımı yapan liselere girmek isteyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınava giriyorlar. 6 Haziran'da düzenlenen LGS sınavı sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde erişime açılacak.

    takvim.com.tr
    2021 LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

    LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Sorusu öğrenciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuzda merak edilen sorunun cevabı yanıtlanmış oldu. LGS'de sözel ve sayısal alanlardan sınava giren öğrenciler, yanlış cevapların doğru cevapları götürüp götürmeyeceğini merak ediyor. Peki, LGS 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? LGS 2021 lise taban tavan puanları ve puan hesaplama nasıl yapılır? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

    LGS'DE 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

    LGS 3 yanlış 1 doğruyu götürecek mi sorusu merak ediliyor. MEB'in kılavuz aracılığıyla aktardığı bilgiye göre her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak. Kısaca 3 yanlış 1 doğruyu götürecek. Örneğin Matematik testinde toplam 20 soru var ve matematikten 14 doğru 6 yanlış yaptınız, matematik netiniz yaptığınız 6 yanlışa karşılık 12 olacaktır. Yani yaptığınız her yanlışın LGS puan hesaplamanızı etkileyeceğini bilmeli ve soruları dikkatli bir şekilde okumalısınız.

    BİRDEN FAZLA CEVAP İŞARETLENMESİ DURUMUNDA NE OLUR?

    Cevap optik formunda bir soru için işaretlediğiniz birden fazla şık olması durumunda cevabınız yanlış olarak değerlendirilecektir.

        LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        LGS sınav kılavuzunda yer alan bilgilere göre sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

        2021 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı, LGS tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından belli olacak. L
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        Haberler Güncel 2021 LGS lise taban tavan puanları ve kontenjanları! LGS liselere giriş sınavı 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?