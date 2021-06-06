LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Sorusu öğrenciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuzda merak edilen sorunun cevabı yanıtlanmış oldu. LGS'de sözel ve sayısal alanlardan sınava giren öğrenciler, yanlış cevapların doğru cevapları götürüp götürmeyeceğini merak ediyor. Peki, LGS 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? LGS 2021 lise taban tavan puanları ve puan hesaplama nasıl yapılır? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!
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LGS'DE 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
LGS 3 yanlış 1 doğruyu götürecek mi sorusu merak ediliyor. MEB'in kılavuz aracılığıyla aktardığı bilgiye göre her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak. Kısaca 3 yanlış 1 doğruyu götürecek. Örneğin Matematik testinde toplam 20 soru var ve matematikten 14 doğru 6 yanlış yaptınız, matematik netiniz yaptığınız 6 yanlışa karşılık 12 olacaktır. Yani yaptığınız her yanlışın LGS puan hesaplamanızı etkileyeceğini bilmeli ve soruları dikkatli bir şekilde okumalısınız.
BİRDEN FAZLA CEVAP İŞARETLENMESİ DURUMUNDA NE OLUR?
Cevap optik formunda bir soru için işaretlediğiniz birden fazla şık olması durumunda cevabınız yanlış olarak değerlendirilecektir.