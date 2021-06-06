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    • 06.06.2021 13:00
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    açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? son dakika lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri hesaplama

    son dakika lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri hesaplama ile ilgili öğrenciler araştırmaya başladı. ? ile ilgili açıklaması araştırılıyor. LGS 2021 yılında 6 Haziran tarihinde iki oturum şeklinde gerçekleştirildi. Öte yandan, sonuçlarının 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacağı belirtildi. henüz belli olmadı. nın ardından tercihler başlamadan 15 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

    takvim.com.tr
    LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri!

    2021 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri sınava giren öğrenciler tarafından merak edilen konular arasında yerini aldı. 6 Haziran tarihinde LGS sınavına katılan öğrenciler 2021 lise taban puanlarını araştırmaya başladı. Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesi anlamına gelmektedir. Peki, LGS taban puanları ne zaman açıklanacak? LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? İşte tüm detaylar... Öte yandan, 2021 LGS sonuçlarının 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacağı belirtildi. 2021 Lise taban puanları henüz belli olmadı. LGS sınavının ardından tercihler başlamadan 15 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

    LİSE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

    2021 Lise taban puanları henüz belli olmadı. Puanların, yüzdelik dilimlerin ve boş kontenjanların 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek LGS sınavının ardından tercihler başlamadan 15 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

    LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

    a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

    b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

    c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

        ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

        d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

        e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir al ttestin ağırlıklı standart puanları bulunur.

        f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

        g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

        ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dahil edilecektir.

        h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

        ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavıiptal edilen öğrencileriçin MSP hesaplanmaz.

        LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2021 LGS sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.
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