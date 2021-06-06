2021 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri sınava giren öğrenciler tarafından merak edilen konular arasında yerini aldı. 6 Haziran tarihinde LGS sınavına katılan öğrenciler 2021 lise taban puanlarını araştırmaya başladı. Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesi anlamına gelmektedir. Peki, LGS taban puanları ne zaman açıklanacak? LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? İşte tüm detaylar... Öte yandan, 2021 LGS sonuçlarının 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacağı belirtildi. 2021 Lise taban puanları henüz belli olmadı. LGS sınavının ardından tercihler başlamadan 15 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.
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LİSE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
2021 Lise taban puanları henüz belli olmadı. Puanların, yüzdelik dilimlerin ve boş kontenjanların 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek LGS sınavının ardından tercihler başlamadan 15 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.
LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.