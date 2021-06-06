LGS sınav sonuçları açıklandı mı son dakika? 2021 LGS sonuç sorgulama ekranı! İşte MEB liselere geçiş sınav sonucu tarihi ne zaman? Sorularının yanıtı gündemde sıklıkla araştırılır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınava giriş zorunluydu ve istediği okula yerleşmek isteyenler uzun zamandır çalıştıkları dersler ile biriktirdikleri bilgi birikimini ortaya koydu. Peki milyonlarca öğrencinin merakla sorgulamaya başladığı LGS sonuçları açıklandı mı? Gözler MEB'e çevrildi, işte son dakika gelişmeler…
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LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.
Açıklanan kılavuzun ekinde merkezî sınavla öğrenci alacak Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumları da yer aldı. Açıklanan listeye göre Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.
Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.