Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.06.2021 17:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.06.2021 17:43
    ABONE OL

    sınav sonuçları açıklandı mı son dakika? sonuç sorgulama ekranı! liselere geçiş sınav sonuç tarihi...

    sınav sonuçları açıklandı mı son dakika? sonuç sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılır oldu. Liselere geçiş için katılmanın zorunlu olduğu tarafından her sene gerçekleştirilen sınava 6 Haziran Pazar günü yani bugün katılan öğrenciler ter döktü ve şimdiden merakla sonuçların açıklanmasını bekler oldu. Peki sorgulama ekranı adayların erişimine açıldı mı, nereden öğrenilir? İşte MEB liselere geçiş sınav sonucu tarihi...

    takvim.com.tr
    LGS sınav sonuçları açıklandı mı son dakika?

    LGS sınav sonuçları açıklandı mı son dakika? 2021 LGS sonuç sorgulama ekranı! İşte MEB liselere geçiş sınav sonucu tarihi ne zaman? Sorularının yanıtı gündemde sıklıkla araştırılır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınava giriş zorunluydu ve istediği okula yerleşmek isteyenler uzun zamandır çalıştıkları dersler ile biriktirdikleri bilgi birikimini ortaya koydu. Peki milyonlarca öğrencinin merakla sorgulamaya başladığı LGS sonuçları açıklandı mı? Gözler MEB'e çevrildi, işte son dakika gelişmeler…

    LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

    Açıklanan kılavuzun ekinde merkezî sınavla öğrenci alacak Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumları da yer aldı. Açıklanan listeye göre Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

    Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

        İki oturumda düzenlenecek sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da başladı. Birinci oturum 10.45'te sona erdi. İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve 12.50'de sona erdi. Sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Merkezi sınav, 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleştirildi. Her öğrenci sınava kendi okulunda girdi.Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. Öğrencilerin, iki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uymaları için gerekli tedbirler alındı. Matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği ikinci oturumda öğrencilere 80 dakika süre verildi.

        Kovid-19 tedbirleri kapsamında veliler okul bahçesine alınmadı. Sınav görevlileri temas gerektiren işlemlerde cerrahi eldiven kullandı. Sınav binalarında yedek maske ve el antiseptiği bulunduruldu.Sınava girerken öğrenciler arasında sosyal mesafenin korunması ve kapı önlerindeki yığılmalar engellendi. Okul bahçesi ve koridorlarında maske takmak mecburi olacak. Ancak sınav salonunda sıralar arasında yeterli sosyal mesafe bulunacağından isteyen öğrenciler, sınav esnasında maskesini çıkarabilecek.
        Sınava girecek öğrenciler ile sınav görevlilerinin Kovid-19 risk durumları takip edildi. PCR testi pozitif ve temaslı olan öğrencilerin ayrı salonlarda, gerekirse ayrı binalarda sınava alınması için planlama yapıldı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ankara'da kritik toplantı! Başkan Erdoğan...
        Haberler Güncel LGS sınav sonuçları açıklandı mı son dakika? 2021 LGS sonuç sorgulama ekranı! MEB liselere geçiş sınav sonuç tarihi...