LGS nete göre puan hesaplama işlemi! LGS kaç net kaç puan yapar? MEB liselere giriş sınavı değerlendirmesi nasıl yapılır? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından her yıl gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 6 Haziran Pazar yani bugün iki oturum halinde düzenlendi. Milyonlarca öğrenci istediği lisede eğitim görmenin hayalini kurarken bir yandan da sınavda verdiği cevapların kaçının doğru olduğunu ve MEB liselere giriş sınavı puanlamasının nasıl yapıldığını merak ediyor. İşte liselere geçiş puan hesaplama ile ilgili detaylar…
- LGS liselere giriş sınav sonuçları son dakika ne zaman açıklanacak? 2021 LGS sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? İşte MEB takvimi...
- LGS liselere giriş puan hesaplama 2021! Liselere geçiş sınavında kaç net kaç puan yapar? LGS puan hesaplama nasıl yapılır?
- LGS liselere giriş sınav soruları cevapları için son dakika TIKLA! 2021 LGS sayısal - sözel cevapları! MEB LGS soru kitapçığı yayınlandı
- 6 Haziran LGS liselere giriş puan katsayı ve yüzdelik dilim hesaplama! 2021 LGS sonuç hesaplama kaç net kaç puan yapar?
- LGS liselere giriş sınav sonuçları son dakika ne zaman açıklanacak? 2021 LGS sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? İşte MEB takvimi...
- LGS liselere giriş puan hesaplama 2021! Liselere geçiş sınavında kaç net kaç puan yapar? LGS puan hesaplama nasıl yapılır?
2021 LGS PUAN HESAPLAMA İŞLEMİ HAKKINDA
Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.