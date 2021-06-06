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    • 06.06.2021 17:58
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    LGS nete göre puan hesaplama işlemi! ? MEB liselere giriş sınavı değerlendirmesi nasıl yapılır?

    LGS nete göre puan hesaplama işlemi! ? Sorgulamaları gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. MEB’in düzenlediği sınava katılan öğrenciler iki oturumda yapılan ve kendilerine sorulan toplamda 90 soruya belirlenen süre içerisinde yanıtladı. Sınavın sona ermesinin ardından hayalini kurduğu liseye yerleşip yerleşmeyeceğini merak edenler MEB liselere giriş sınavı değerlendirmesi nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    LGS nete göre puan hesaplama işlemi!

    LGS nete göre puan hesaplama işlemi! LGS kaç net kaç puan yapar? MEB liselere giriş sınavı değerlendirmesi nasıl yapılır? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından her yıl gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 6 Haziran Pazar yani bugün iki oturum halinde düzenlendi. Milyonlarca öğrenci istediği lisede eğitim görmenin hayalini kurarken bir yandan da sınavda verdiği cevapların kaçının doğru olduğunu ve MEB liselere giriş sınavı puanlamasının nasıl yapıldığını merak ediyor. İşte liselere geçiş puan hesaplama ile ilgili detaylar…

    2021 LGS PUAN HESAPLAMA İŞLEMİ HAKKINDA

    Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

    a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

    b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

    c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

    ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

    d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

        e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir al ttestin ağırlıklı standart puanları bulunur.

        f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

        g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

        ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dahil edilecektir.

        h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

        ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavıiptal edilen öğrencileriçin MSP hesaplanmaz.
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        Haberler Güncel LGS nete göre puan hesaplama işlemi! LGS kaç net kaç puan yapar? MEB liselere giriş sınavı değerlendirmesi nasıl yapılır?