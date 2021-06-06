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    • 06.06.2021 18:22
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    2021 LGS İngilizce soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme! MEB LGS yabancı dil soru cevapları yayımlandı!

    2021 LGS İngilizce soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı gündemde yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Milyonlarca öğrenci MEB’in düzenlediği LGS sınavına 6 Haziran yani bugün katıldı ve ter döktü. Sınav sonrasında ise kısa süre içerisinde MEB’den sınav soru ve cevapları yayınlandı. LGS sınavında istediği okulda eğitim görmek isteyen kişiler özellikle yabancı dil sorularına doğru cevap verip vermediğini merak ediyordu ve hemen araştırılmaya başlandı. MEB LGS yabancı dil soru cevapları…

    takvim.com.tr
    LGS Yabancı Dil soru cevapları yayınlandı mı?

    2021 LGS İngilizce soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2021 Liselere Geçiş Sınavı 6 Haziran Pazar günü yani bugün iki oturumla düzenlendi ve toplamda 90 soruya cevap veren öğrenciler sınavda ter döktü. MEB LGS yabancı dil soru cevapları yayımlandı ve milyonlarca öğrenci hemen doğru ve yanlışlarını kontrol etmeye başladı. İşte MEB LGS yabancı dil soru cevapları…

    LGS YABANCI DİL İNGİLİZCE BİLGİSİ SORU CEVAPLARI!

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak olan LGS cevap anahtarına öğrenciler http://meb.gov.tr üzerinden erişim sağlayacaklar. Önceki yıllarda LGS soruları ve cevap anahtarı, PDF dosyası üzerinden de görüntülenmişti.

    Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ

    Sayısal Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ

    Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu ve 80 dakika süreleri verildi.

    LGS'DE SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

    Liselere Geçiş Sınavı yani LGS 6 Hazitan Pazar günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi.

    Sınavın geçersiz sayılacğaı durumlar;

    -Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

    -Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

        -Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

        -Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

        -Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

        -Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

        -Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

        -Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi'nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
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        Haberler Güncel 2021 LGS İngilizce soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme! MEB LGS yabancı dil soru cevapları yayımlandı!