2021 LGS İngilizce soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2021 Liselere Geçiş Sınavı 6 Haziran Pazar günü yani bugün iki oturumla düzenlendi ve toplamda 90 soruya cevap veren öğrenciler sınavda ter döktü. MEB LGS yabancı dil soru cevapları yayımlandı ve milyonlarca öğrenci hemen doğru ve yanlışlarını kontrol etmeye başladı. İşte MEB LGS yabancı dil soru cevapları…
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LGS YABANCI DİL İNGİLİZCE BİLGİSİ SORU CEVAPLARI!
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak olan LGS cevap anahtarına öğrenciler http://meb.gov.tr üzerinden erişim sağlayacaklar. Önceki yıllarda LGS soruları ve cevap anahtarı, PDF dosyası üzerinden de görüntülenmişti.
Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ
Sayısal Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ
Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu ve 80 dakika süreleri verildi.
LGS'DE SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
Liselere Geçiş Sınavı yani LGS 6 Hazitan Pazar günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi.
Sınavın geçersiz sayılacğaı durumlar;
-Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,
-Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,