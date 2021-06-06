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    • 06.06.2021 12:55
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    sonuç hesaplama kaç net kaç puan yapar? 6 Haziran liselere giriş puan katsayı ve yüzdelik dilim hesaplama!

    MEB tarafından 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen 'nın () iki oturumu da tamamlandı. İkametgahlarına en yakın ve kendilerine en uygun lise seçimini yapacak olan öğrenciler ve velileri, tercihlerin hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak? puan katsayı ve yüzdelik dilim hesaplama nasıl yapılır? 2021 LGS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte ile ilgili merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2021 LGS sonuç hesaplama kaç net kaç puan yapar?

    2021 LGS puan katsayı ve yüzdelik dilim hesaplama! LGS puan hesaplama yöntemi sınava katılan milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Öte yandan liselere geçiş sistemi tercihinde ilk adım yerleştirme oluyor. e-Okul üzerinden MEB'in resmi internet sayfasına girdiğinizde sistem önce yerel yerleştirme butonunu açacak ve yerel yerleştirme için tercihlerinizi tamamlamadan sınavla öğrenci alan okullar için tercih işlemlerini başlatmayacak. Peki, 2021 LGS sonuç hesaplama kaç net kaç puan yapar? İşte cevabı!

    2021 LGS KATSAYI VE YÜZDELİK HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?

    LGS'de Sözel'de Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil; Sayısal'da da Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere 6 test var. Puanlar şöyle hesaplanacak:

    Öncelikle Sözel ve Sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için ayrı ayrı doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek.

    Her öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak. Yani 3 yanlış 1 doğru cevabı götürecek. Ancak bu, 3 yanlış yapmadan 1 cevap gitmeyecek anlamına gelmiyor. Öğrenci örneğin 1 yanlış yaparsa 0,33; 2 yanlış yaparsa 0,66 doğru cevabı gidecek. Yanlış cevaplar çıkarıldıktan sonra kalan doğru cevap sayısı öğrencinin netini yani ham puanını oluşturacak.

        LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        LGS puanları öğrencinin net sayısı ile o derse ait kat sayının çarpılması ile elde edilecek. LGS sınavında Türkçeden 20, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük'den 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden 10, Yabancı Dil dersinden de 10, Matematik dersinden ve Fen Bilimleri dersinden 20, olmak üzere toplam 90 soru sorulur. 3 yanlışın bir doğruyu götürdüğü sınavda standart sapma uygulaması olacak ve en yüksek 500, en düşük 100 puan olacak.

        DEĞERLENDİRME NASIL OLUYOR?

        Kılavuzda listesi ve kontenjanları verilen merkezi sınavla öğrenci alacak fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezi sınavla ilgili usul ve esaslara yer verildi.



        Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

        a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

        b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

        c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.



            ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

            d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

            e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

            Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir.
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