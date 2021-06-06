2021 LGS puan katsayı ve yüzdelik dilim hesaplama! LGS puan hesaplama yöntemi sınava katılan milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Öte yandan liselere geçiş sistemi tercihinde ilk adım yerleştirme oluyor. e-Okul üzerinden MEB'in resmi internet sayfasına girdiğinizde sistem önce yerel yerleştirme butonunu açacak ve yerel yerleştirme için tercihlerinizi tamamlamadan sınavla öğrenci alan okullar için tercih işlemlerini başlatmayacak. Peki, 2021 LGS sonuç hesaplama kaç net kaç puan yapar? İşte cevabı!
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2021 LGS KATSAYI VE YÜZDELİK HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?
LGS'de Sözel'de Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil; Sayısal'da da Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere 6 test var. Puanlar şöyle hesaplanacak:
Öncelikle Sözel ve Sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için ayrı ayrı doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek.
Her öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak. Yani 3 yanlış 1 doğru cevabı götürecek. Ancak bu, 3 yanlış yapmadan 1 cevap gitmeyecek anlamına gelmiyor. Öğrenci örneğin 1 yanlış yaparsa 0,33; 2 yanlış yaparsa 0,66 doğru cevabı gidecek. Yanlış cevaplar çıkarıldıktan sonra kalan doğru cevap sayısı öğrencinin netini yani ham puanını oluşturacak.