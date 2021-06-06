2021 LGS sayısal soruların yorumları nasıl? Sınav kolay mı zor muydu? LGS matematik sayısal soruları cevap anahtarı nasıl görüntülenir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 6 Haziran yani bugün iki oturumla gerçekleşen LGS sınavının ardından gözler MEB'e çevrilmişti ve hayalini kurduğu liseye yerleşip yerleşmeyeceğini merak edenler hemen doğru cevap verip vermediklerini araştırmaya başlandı. İşte yanıtı…
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LGS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?
LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı. Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.
Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ
Sayısal Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ
LGS'DE SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
Liselere Geçiş Sınavı yani LGS 6 Hazitan Pazar günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi.
Sınavın geçersiz sayılacğaı durumlar;
-Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,
-Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,
-Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,
-Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,