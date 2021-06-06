2021 LGS sayısal soruların yorumları nasıl? Sınav kolay mı zor muydu? LGS matematik sayısal soruları cevap anahtarı nasıl görüntülenir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 6 Haziran yani bugün iki oturumla gerçekleşen LGS sınavının ardından gözler MEB'e çevrilmişti ve hayalini kurduğu liseye yerleşip yerleşmeyeceğini merak edenler hemen doğru cevap verip vermediklerini araştırmaya başlandı. İşte yanıtı…