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    • 06.06.2021 18:05
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    ? Sınav kolay mı zor muydu? LGS matematik sayısal soruları cevap anahtarı...

    ? Sınav kolay mı zor muydu? Sorgulamaları sınavdan hemen sonra yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. MEB’in düzenlediği sınava katılan öğrenciler iki oturumda yapılan kendilerine sorulan sorulara doğru cevap verip vermedikleri merak ediyor. LGS matematik sayısal soruları cevap anahtarı yayımlandı ve MEB sitesinde büyük bir yoğunluk yaşanmaya başlandı. LGS matematik sayısal soru kitapçığı ve cevap anahtarına haberimizin içeriğinde ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    2021 LGS sayısal soruların yorumları nasıl?

    2021 LGS sayısal soruların yorumları nasıl? Sınav kolay mı zor muydu? LGS matematik sayısal soruları cevap anahtarı nasıl görüntülenir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 6 Haziran yani bugün iki oturumla gerçekleşen LGS sınavının ardından gözler MEB'e çevrilmişti ve hayalini kurduğu liseye yerleşip yerleşmeyeceğini merak edenler hemen doğru cevap verip vermediklerini araştırmaya başlandı. İşte yanıtı…

    LGS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

    LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı. Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

    Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ

    Sayısal Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ

    LGS'DE SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

    Liselere Geçiş Sınavı yani LGS 6 Hazitan Pazar günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi.

    Sınavın geçersiz sayılacğaı durumlar;

    -Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

    -Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

    -Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

    -Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

        -Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

        -Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

        -Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

        -Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi'nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
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