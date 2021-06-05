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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, -1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu açıkladı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ’nin merakla beklediği büyük müjdeyi açıkladı: -1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğalgaz bulduk. Böylece ’deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 150 yıllık hayal olan 'taki 'nın açılışını yaptı. Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimiz geçtiğimiz yıl toplamda 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfetti.

    Bu sonuç dünyada 2020'de denizlerde yapılan en büyük keşif olarak kayıtlara geçmiştir. Kendi gemilerimizle hem sismik araştırmalar hem de sondaj araştırmaları yapıyoruz. İşte şimdi milletimize yeni bir müjdeyi daha paylaşıyoruz. miz yine 'ndaki -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi daha yaptı. Böylece 'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı" dedi.

    ENERJİNİN FATİHİ
    'nin enerji keşiflerinde, 'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde satın alınan sondaj ve sismik araştırma gemileri büyük görev yapıyor.

    SANATÇILARA DESTEK
    Başkan     Erdoğan, Zonguldak'ta 'nin açılış törenine katıldı. Buradaki temaslarının ardından Denizkurdu-2021 Tatbikatına canlı bağlandı. Erdoğan, sanatçılara da müjde verdi. Salgın nedeniyle faaliyetlerine ara veren 31 bin sanatçıya 250 milyon lira destek verileceğini söyleyen Erdoğan, tiyatro sektörüne de 25 milyon lira turne desteği sağlanacağını açıkladı.

    HEDEFİMİZ 2023
    Enerji     ve Tabii Kaynaklar Bakanı : İnşallah, yeni müjdeler verme umuduyla işimize dört elle sarılmaya devam edeceğiz. Doğalgazı 'taki bu tesisten inşallah Türkiye'nin dört bir yanına ulaştıracağız. Hedefimiz 2023'te Karadeniz gazının ilk fazını milletimizin hedefine sunmak…

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı : Türkiye'yi kara yolu, hava yolu, demir yolu, deniz yolu ve haberleşme altyapısıyla hedeflerine yaraşır olanaklara eriştirmek için çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz. 'da hakimiyetin bir nişanesi olan Filyos Limanı'nın da ülkenin gurur projelerinden biri.

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    Muhalefetin 'müjde' hazımsızlığı
    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu açıkladı