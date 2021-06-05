Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 150 yıllık hayal olan Zonguldak'taki Filyos Limanı'nın açılışını yaptı. Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimiz geçtiğimiz yıl toplamda 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfetti.

Bu sonuç dünyada 2020'de denizlerde yapılan en büyük keşif olarak kayıtlara geçmiştir. Kendi gemilerimizle hem sismik araştırmalar hem de sondaj araştırmaları yapıyoruz. İşte şimdi milletimize yeni bir müjdeyi daha paylaşıyoruz. Fatih Sondaj Gemimiz yine Sakarya Gaz Sahası'ndaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi daha yaptı. Böylece Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı" dedi.

ENERJİNİN FATİHİ

Türkiye'nin enerji keşiflerinde, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde satın alınan sondaj ve sismik araştırma gemileri büyük görev yapıyor.

SANATÇILARA DESTEK

Başkan Erdoğan, Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılış törenine katıldı. Buradaki temaslarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizkurdu-2021 Tatbikatına canlı bağlandı. Erdoğan, sanatçılara da müjde verdi. Salgın nedeniyle faaliyetlerine ara veren 31 bin sanatçıya 250 milyon lira destek verileceğini söyleyen Erdoğan, tiyatro sektörüne de 25 milyon lira turne desteği sağlanacağını açıkladı.

HEDEFİMİZ 2023

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: İnşallah, yeni müjdeler verme umuduyla işimize dört elle sarılmaya devam edeceğiz. Doğalgazı Filyos'taki bu tesisten inşallah Türkiye'nin dört bir yanına ulaştıracağız. Hedefimiz 2023'te Karadeniz gazının ilk fazını milletimizin hedefine sunmak…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Türkiye'yi kara yolu, hava yolu, demir yolu, deniz yolu ve haberleşme altyapısıyla hedeflerine yaraşır olanaklara eriştirmek için çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz. Mavi Vatan'da hakimiyetin bir nişanesi olan Filyos Limanı'nın da ülkenin gurur projelerinden biri.