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    • 04.06.2021 22:07
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    İletişim Başkanı 135 milyar metreküplük keşfini anlatan videoyu paylaştı

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı , 135 milyar metreküplük keşfini anlatan bir video paylaştı.

    Doğal gaz keşfini anlatan video

    Başkan , Açılışı ve İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde doğal gaz rezervi daha keşfettiklerini açıkladı.

    Erdoğan konuşmasında, "Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yapıldı" dedi.

    Büyük keşfin açıklanmasının ardından Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı , sosyal medya hesabından keşfin öyküsünü anlatan kısa bir video paylaşarak, "Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan'ın liderliğinde, milletimizin inancı, duası, sabrı ve desteğiyle çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmeyen Allah'a hamd olsun. 135 milyar m3'lük yeni keşfimiz hayırlı uğurlu olsun. Şimdi yeni keşifler için rota oluşturuluyor." dedi.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Twitter'dan Bakan Dönmez'i söz konusu tweetini alıntılıyarak;

    "Fatih Sondaj Gemimizin, Sakarya gaz sahası Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi milletimize ve memleketimize hayırlı olsun.

    Ülkemizi başta enerji olmak üzere her alanda çok daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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