

Aynı anda farklı boyutlardaki 13 geminin elleçlemesi yapılacak Filyos Limanı'nın yıllık kapasitesi 25 milyon ton olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Yüzlerce iş makinası ile binlerce arkadaşımızın, 1765 gün gece gündüz çalışması sonucunda Liman projemiz Zonguldak kıyısında hayata geçirilmiştir. Hem bölgemizi hem de ülkemizi bir adım daha ileriye taşıyacak 'dev bir lojistik merkez' projesi olan Filyos Limanı'nda rıhtım ve geri saha inşaatını tamamladık. Limanımızda; 2 bin 450 metre ana ve bin 370 metre de tali dalgakıran yer almaktadır. Ayrıca, biri 14, diğeri de 19 metre derinliğinde olan, toplamda üç bin metrelik iki rıhtım bulunmaktadır. Limanımızdaki eksi 14 metrelik rıhtımda; 70 bin detveyt tonluk genel kargo gemileri ile 110 bin detveyt tonluk konteyner gemilerine hizmet verilecek. Ayrıca yine eksi 19 metrelik rıhtımımızda; 180 bin detveyt tonluk kuru yük gemileri ile 195 bin devtveyt tonluk konteyner gemilerine hizmet sağlanacak. Aynı anda farklı boyutlardaki 13 geminin elleçlemesi yapılabilecek Filyos Limanı'mızın yıllık kapasitesi 25 milyon tondur" dedi.