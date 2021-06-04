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    • 05.06.2021 00:25
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    'den gelen yeni doğal gaz müjdesi Alman 'yi rahatsız etti!

    'de keşfedilen 135 milyar metreküplük doğalgaz rezervi sonrası, toplam rezerv 540 milyar metreküpe ulaştı. Başkan Erdoğan'ın verdiği bu müjde tüm iye'yi sevince boğarken Alman 'yi rahatsız etti. Deutsche Welle Türkçe sözde 'uzmanlara' dayandırdığı haberinde, Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervlerinin 'bilimsellikten uzak' olduğunu iddia ederek hazımsızlık örneği sergiledi...

    Alman Deutsche Welle 'müjde'den rahatsız oldu

    Türkiye bir kez daha Karadeniz'den gelen müjde ile sevindi.



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşletme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde Fatih sondaj gemisinin Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğalgaz keşfettiğini açıkladı.



    Günler öncesinden müjdeye kilitlenen Türkiye'nin, bu yeni keşifle toplam rezervi 540 milyar metreküpe ulaştı.



    YENİ MÜJDELER BEKLİYORUZ
    Başkan Erdoğan, "Amasra-1 kuyusunun çevresindeki sondajlama çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bu bölgeden yeni müjdeli haberler bekliyoruz" dedi.



        "BİLİMSELLİKTEN UZAK" İDDİASI
        Türk halkı bu önemli gelişmeyi memnuniyetle karşılarken, muhalefet ve özellikle yabancı sermayeli basında olumsuz haberler boy göstermeye başladı.

        Alman Deutsche Welle'nin (DW) Türkiye yayınlarında, Karadeniz'de yapılan önemli keşiflerin bilimsellikten uzak olduğu ifade edildi.

        Yayınlarında 'uzmanları' referans veren DW Türkçe, "AK Parti'nin 'müjdeleri' bilimsellikten uzak." ifadelerine yer verildi.
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        Alman Deutsche Welle 'müjde'den rahatsız oldu
        Haberler Güncel Karadeniz'den gelen yeni doğal gaz müjdesi Alman Deutsche Welle'yi rahatsız etti!