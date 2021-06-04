Türkiye bir kez daha Karadeniz'den gelen müjde ile sevindi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşletme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde Fatih sondaj gemisinin Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğalgaz keşfettiğini açıkladı.
Günler öncesinden müjdeye kilitlenen Türkiye'nin, bu yeni keşifle toplam rezervi 540 milyar metreküpe ulaştı.
YENİ MÜJDELER BEKLİYORUZ
Başkan Erdoğan, "Amasra-1 kuyusunun çevresindeki sondajlama çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bu bölgeden yeni müjdeli haberler bekliyoruz" dedi.