Cumartesi kafeler restoranlar açık mı? Cumartesi kafeler kaça kadar açık?

Cumartesi kafeler kaça kadar açık? Cumartesi kafeler restoranlar açık mı? Hafta sonu uygulanan yasaklar için alınan esnetilme kararlarının ardından vatandaşlar uzun bir süre sonra Cumartesi günü sokağa çıkabilecek. Peki, Cumartesi kafeler kaça kadar açık? Cumartesi kafeler restoranlar açık mı?
CUMARTESİ KAFELER RESTORANLAR AÇIK MI?
Cumartesi günü kafeler, 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00 - 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,Pazar günleri ise 07.00 - 24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde hizmet verecekler.
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde kafelerle ilgili şu detaylar yer aldı;"Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması,Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,kaydıyla,Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00 - 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,Pazar günleri ise 07.00 - 24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir."