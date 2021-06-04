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    • Ekonomi
    • 04.06.2021 20:06
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    • 04.06.2021 20:23
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    "'ın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde atılan adımların meyvelerini yiyoruz"

    'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı dönemindeki çalışmaları, petrol ve doğal gaz olarak karşımıza çıktı. Akademisyen Dağlaroğlu, "Sayın Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde atılan adımların meyvelerini yiyoruz. Tabii ki buradaki altyapı özellikle o dönemde oluşturulan doğal gaz ve petrol boru hatları dediğimiz gibi 'yi örümcek ağ gibi sarmış vaziyette." ifadeleriyle sürecin mimarı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

    Berat Albayrak'ın attığı adımlar sayesinde....

    tarihinin en büyük doğal gaz keşfi 'de gerçekleşti. Başkan , 3 kuyuda keşfedilen petrolün ardından yeniden Karadeniz'de müjdeyi verecek.

    "TÜRKİYE BU ANLAMDA ALTYAPIYI OLUŞTURMUŞ VAZİYETTE"

    'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde yaptığı altyapı hamlelerinin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Tolga Dağlaroğlu, "Sayın Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde atılan adımların meyvelerini yiyoruz. Tabii ki buradaki altyapı özellikle o dönemde oluşturulan doğal gaz ve petrol boru hatları dediğimiz gibi Türkiye'yi örümcek ağ gibi sarmış vaziyette. Sizin bugün Doğu Akdeniz'den bulduğunuz petrol ve doğal gazı çok rahat bir biçimde Edirne'ye oradan Avrupa'ya aktarmanız mümkün veya Karadeniz'de bulduğunuz bir petrol ve doğal gazı çok rahat bir biçimde Hatay'a veya Adana'ya indirip, buradan diğer ülkelere ihracat yapmanız mümkün. Dolayısıyla Türkiye bu anlamda altyapıyı oluşturmuş vaziyette. Şimdi artık ben çok uzak olduğunu düşünmüyorum. En azından önümüzdeki 3-4 senede biz bunun meyvelerini çok rahat bir şekilde yiyebileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

    O dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Berat Albayrak'ın enerjide dışa bağımlılığı bitimek için üstlendiği görev şuan Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinin çıkarılması sürecine girdi.

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    Berat Albayrak'ın attığı adımlar sayesinde....
    Haberler Ekonomi "Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde atılan adımların meyvelerini yiyoruz"