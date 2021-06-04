Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi Karadeniz'de gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 kuyuda keşfedilen petrolün ardından yeniden Karadeniz'de müjdeyi verecek.

"TÜRKİYE BU ANLAMDA ALTYAPIYI OLUŞTURMUŞ VAZİYETTE"

Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde yaptığı altyapı hamlelerinin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Tolga Dağlaroğlu, "Sayın Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde atılan adımların meyvelerini yiyoruz. Tabii ki buradaki altyapı özellikle o dönemde oluşturulan doğal gaz ve petrol boru hatları dediğimiz gibi Türkiye'yi örümcek ağ gibi sarmış vaziyette. Sizin bugün Doğu Akdeniz'den bulduğunuz petrol ve doğal gazı çok rahat bir biçimde Edirne'ye oradan Avrupa'ya aktarmanız mümkün veya Karadeniz'de bulduğunuz bir petrol ve doğal gazı çok rahat bir biçimde Hatay'a veya Adana'ya indirip, buradan diğer ülkelere ihracat yapmanız mümkün. Dolayısıyla Türkiye bu anlamda altyapıyı oluşturmuş vaziyette. Şimdi artık ben çok uzak olduğunu düşünmüyorum. En azından önümüzdeki 3-4 senede biz bunun meyvelerini çok rahat bir şekilde yiyebileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

O dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Berat Albayrak'ın enerjide dışa bağımlılığı bitimek için üstlendiği görev şuan Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinin çıkarılması sürecine girdi.