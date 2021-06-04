



MUHALEFETİN 'MÜJDE' HAZIMSIZLIĞI!

Muhalefetin müjde karşısındaki tavrı CHP Grup Başkan Vekili Altay'ın daha önce dediği gibi "Bu hükümet dünyanın en iyi işini de yapsa alkışlamayız" sözlerinin hala geçerliğini sürdüğünü gösteriyor.