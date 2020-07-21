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    • Ekonomi
    • 21.07.2020 Gazete
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    : Tam bağımsız için çalışıyoruz

    , "Yerli ve milli sondaj gemimiz Fatih, 'de çalışmalara başladı. Milli enerji ile tam bağımsız için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

    Sondajın 'Fatih'i
    Türkiye'nin yerli ve milli gemisi Fatih, 'de sondaj çalışmasına başladı.



    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fatih gemisi ile enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımının atıldığını belirterek, "Tuna-1 lokasyonunda sondajımıza başladık ve artık şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz; milli enerji ile tam bağımsız için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

    Enerji Bakanı Fatih Dönmez de Karadeniz'de yürütülen petrol ve gaz aramalarına ilişkin "Varsa mutlaka bulacağız" ifadesini kullandı.

    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Tam bağımsız Türkiye için çalışıyoruz
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