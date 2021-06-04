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    • 04.06.2021 11:58
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    • 04.06.2021 11:58
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    yurt başvuruları ne zaman yapılacak? ? 2021 yurt ücreti ne kadar?

    yurt başvuruları ne zaman 2021? Sorusu öğrenciler tarafından merak edilerek araştırılmaya başladı. Pandemi nedeniyle öğrenciler üniversite eğitimlerine uzaktan devam ediyor. Hafta başında yapılan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, üniversitelerin 13 Eylül'de açılacağını duyurdu. Bu gelişmeler sonrası öğrenciler '? ?' Sorularının cevabını araştırıyor. İşte konuyla ilgili son gelişmeler...

    takvim.com.tr
    KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak? Yurt ücretleri...

    Milyonlarca üniversite öğrencisinin merakla beklediği haber hafta başında Başkan Erdoğan'dan geldi. Kabine toplantısının ardından Başklan Erdoğan, üniversitelerin 13 Eylül'de açılacağını duyurdu. Bu gelişmeler sonrası öğrenciler 'KYK yurt başvuru işlemleri başladı mı? KYK yurt başvurusu ne zaman?' Sorularının cevabını araştırıyor. İşte konuyla ilgili son gelişmeler...

    KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    YURTKUR ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan henüz 2021 yurt başvurularıyla ilgili açıklama gelmedi.

    KYK YURT BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    KYK yurt başvuruları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu adresi üzerinden alınacak.

    Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.

        KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

        b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)


        c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

        ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

        d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

        e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

        f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

        g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.

        İLK KAYIT ÜCRETİ NEDİR VE BU ÜCRET NE KADARDIR?

        Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

        ÜCRETSİZ BARINMA HAKKI OLAN ÖĞRENCİLER KİMLERDİR?

        Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

        Gazi ve gazi çocukları,

        Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

        Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

        Devlet koruması altında olanlar,

        Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.
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        Haberler Güncel KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak? KYK yurt başvuru işlemleri başladı mı? 2021 yurt ücreti ne kadar?