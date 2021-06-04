Milyonlarca üniversite öğrencisinin merakla beklediği haber hafta başında Başkan Erdoğan'dan geldi. Kabine toplantısının ardından Başklan Erdoğan, üniversitelerin 13 Eylül'de açılacağını duyurdu. Bu gelişmeler sonrası öğrenciler 'KYK yurt başvuru işlemleri başladı mı? KYK yurt başvurusu ne zaman?' Sorularının cevabını araştırıyor. İşte konuyla ilgili son gelişmeler...
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YURTKUR ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan henüz 2021 yurt başvurularıyla ilgili açıklama gelmedi.
KYK YURT BAŞVURU NASIL YAPILIR?
KYK yurt başvuruları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu adresi üzerinden alınacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.