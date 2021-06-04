Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Zonguldak Filyos Limanı'nda Karadeniz'deki yeni doğalgaz keşfine ilişkin müjdeyi kamuoyu ile paylaşacak. Nisan ayı başında yeni görev yeri olan Karadeniz'deki Amasra-1 kuyusuna uğurlanan Karadeniz'in Fatih'inin bu kuyuda da doğalgaz keşfettiği öğrenildi.
Öte yandan Başkan Erdoğan 150 yıllık hayal olan ve 2.2 milyar liraya mal olan Filyos Limanı'nın da açılışını yapacak. Sultan 2. Abdülhamid, gemilerin yüklemeboşaltma yapabileceği uluslararası ticaret ve sanayi alanı oluşturulması için Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'ne bağlı Filyos beldesini seçmişti. Liman ve endüstri bölgelerinden oluşan bu proje, 2014 yılında programa alınmıştı. 2016'da yapımına başlanan Filyos Limanı, Türkiye'nin 3'üncü büyük limanı olarak uluslararası deniz ticaretinde de önemli konumda bulunacak.
6 BİN KİŞİ KAPASİTELİ
Başkan Erdoğan, "Kara elmas" diyarı olarak bilinen Zonguldak'ta yaklaşık 6 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği, denize hakim noktada inşa edilen Uzun Mehmet Camii'nin de açılışını yapacak.