



Öte yandan Başkan Erdoğan 150 yıllık hayal olan ve 2.2 milyar liraya mal olan Filyos Limanı'nın da açılışını yapacak. Sultan 2. Abdülhamid, gemilerin yüklemeboşaltma yapabileceği uluslararası ticaret ve sanayi alanı oluşturulması için Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'ne bağlı Filyos beldesini seçmişti. Liman ve endüstri bölgelerinden oluşan bu proje, 2014 yılında programa alınmıştı. 2016'da yapımına başlanan Filyos Limanı, Türkiye'nin 3'üncü büyük limanı olarak uluslararası deniz ticaretinde de önemli konumda bulunacak.