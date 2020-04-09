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    • Ekonomi
    • 09.04.2020 15:09
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    • 09.04.2020 15:21
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    : darbe vuracak keşiflerin arefesindeyiz

    Son dakika haberi... , 'nin son yıllardaki atılımlarına ve sondaj çalışmalarına ilişkin yaptığı paylaşımında " darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz. 3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

    Cari açığa darbe vuracak keşiflerin arefesindeyiz
    , "3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.



    Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz. Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz. 3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı..

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