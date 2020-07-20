Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden Fatih Sondaj Gemisinin Karadeniz'de göreve başlamasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Albayrak, "Milli enerjisiyle tam bağımsız TÜRKİYE için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz." dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı

Fatih gemimizle enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atmıştık. Bugün TUNA-1 lokasyonunda sondajımıza başladık ve artık şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz: Milli enerjisiyle tam bağımsız TÜRKİYE için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz. #FatihKaradenizde