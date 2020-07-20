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    • 20.07.2020 13:45
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    : Hazine ve Maliye Bakanı 'tan paylaşımı

    haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabı üzerinden nin Karadeniz'de göreve başlamasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Albayrak, "Milli enerjisiyle tam bağımsız TÜRKİYE için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz." dedi.

    Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabı üzerinden nin Karadeniz'de göreve başlamasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Albayrak, "Milli enerjisiyle tam bağımsız TÜRKİYE için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz." dedi.

    İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı
    Fatih gemimizle enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atmıştık. Bugün TUNA-1 lokasyonunda sondajımıza başladık ve artık şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz: Milli enerjisiyle tam bağımsız TÜRKİYE için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz. #FatihKaradenizde

    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Fatih Sondaj Gemisi paylaşımı
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