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    • 02.06.2021 07:25
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    SON DAKİKA: Türkiye'nin üçüncü büyüğü olacak: Filyos Limanı Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor!

    Son dakika haberi! Başkan Erdoğan, Türkiye’nin en büyük 3’üncü limanı olan Karadeniz kıyısındaki Filyos Limanı’nı cuma günü açacak. Erdoğan doğalgaz araması yapacak olan Kanuni gemisiyle de canlı bağlantı kuracak. Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olacak ve uluslararası deniz ticaretinde de önemli bir konum alacak.

    Filyos Limanı hizmete açılıyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü Fatih sondaj gemisinin geçtiğimiz yıl keşfettiği 405 milyar metreküplük doğalgazın karaya çıkarılacağı adres olan Zonguldak'taki Filyos Limanı'nı cuma günü hizmete açacak.



    DENİZ TİCARETİNDE KRİTİK ADIM
    2 milyar 226 milyon liraya mal olan Türkiye'nin üçüncü en büyük limanı Filyos, uluslararası deniz ticaretinde önemli bir rol üstlenecek. Başkan Erdoğan, Karadeniz'de kuyu tamamlama görevinde bulunan Kanuni Sondaj Gemisi ile de bağlantı kuracak, çalışmalar hakkında bilgi alacak.



    Fatih'in daha önce açtığı Türkali-2 kuyusunda testlerini sürdüren Kanuni, Fatih tarafından daha önce kazılan 3 bölgede kuyu testlerini gerçekleştirecek.

    Bölgede Kanuni ve Fatih tarafından 30-40 kuyu açılması planlanıyor. Kanuni, 11 bin 400 metre derinliğe inebilen ve 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip bir gemi.


        BİR RÜYA GERÇEK OLUYOR
        Sultan 2. Abdülhamid tarafından gemilerin yükleme-boşaltma yapabileceği uluslararası ticaret ve sanayi alanı oluşturulması için Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde liman ve endüstri bölgelerinden oluşan proje geliştirilirken, bu proje 2014 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yatırım programına alındı.



        6 milyon metrekarelik alan, 2015 yılında Filyos Endüstri Bölgesi ilan edildi. Sabah'ın haberine göre, inşaatı 2016 yılında başlayan Filyos Limanı, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası deniz ticaretinde de önemli konumda bulunacak.



        İKİ ÖNEMLİ GELİŞME
        Erdoğan'ın açılışta Türkiye'nin enerji yolculuğunda mihenk taşı olacak iki yeni gelişmeyi de kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

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