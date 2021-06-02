SON DAKİKA: Türkiye'nin üçüncü büyüğü olacak: Filyos Limanı Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor!





Fatih'in daha önce açtığı Türkali-2 kuyusunda testlerini sürdüren Kanuni, Fatih tarafından daha önce kazılan 3 bölgede kuyu testlerini gerçekleştirecek.



Bölgede Kanuni ve Fatih tarafından 30-40 kuyu açılması planlanıyor. Kanuni, 11 bin 400 metre derinliğe inebilen ve 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip bir gemi.