SON DAKİKA: Türkiye'nin üçüncü büyüğü olacak: Filyos Limanı Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü Fatih sondaj gemisinin geçtiğimiz yıl keşfettiği 405 milyar metreküplük doğalgazın karaya çıkarılacağı adres olan Zonguldak'taki Filyos Limanı'nı cuma günü hizmete açacak.
DENİZ TİCARETİNDE KRİTİK ADIM
2 milyar 226 milyon liraya mal olan Türkiye'nin üçüncü en büyük limanı Filyos, uluslararası deniz ticaretinde önemli bir rol üstlenecek. Başkan Erdoğan, Karadeniz'de kuyu tamamlama görevinde bulunan Kanuni Sondaj Gemisi ile de bağlantı kuracak, çalışmalar hakkında bilgi alacak.
Fatih'in daha önce açtığı Türkali-2 kuyusunda testlerini sürdüren Kanuni, Fatih tarafından daha önce kazılan 3 bölgede kuyu testlerini gerçekleştirecek.
Bölgede Kanuni ve Fatih tarafından 30-40 kuyu açılması planlanıyor. Kanuni, 11 bin 400 metre derinliğe inebilen ve 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip bir gemi.